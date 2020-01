Případ Kvitová: Žondrovi zvýšili trest! Ten tvrdil, že se zranila sama

Olomoucký vrchní soud dnes zvýšil trest čtyřiatřicetiletému Radimu Žondrovi souzenému pro přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě z osmi na 11 let. Krajský soud jej původně potrestal za těžké ublížení na zdraví, odvolací soud dnes na žádost žalobce překvalifikoval jeho jednání na loupež s přísnější trestní sazbou a to v rozpětí 10,5 až 16 let s ohledem na jeho předchozí trestnou činnost. Žondra ve středu vinu opět popřel, tvrdil, že zranění si Petra Kvitová způsobila sama, a žádal vrácení případu ke krajskému soudu. Podle odvolacího soudu není pochyb o tom, že se jednání dopustil.