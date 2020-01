Patrik Bartošák kryje na tréninku zakončení Petra Zámorského. Dá se předpokládat, že právě posila Třince naskočí do čtvrtfinále proti Německu • Barbora Reichová (Sport)

Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu v Bratislavě Německo 5:1 a po čtyřech letech postoupili do závěrečných zápasů o medaile. • Barbora Reichová (Sport)

Radost Patrika Bartošáka. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu v Bratislavě Německo 5:1 a po čtyřech letech postoupili do závěrečných zápasů o medaile. • Barbora Reichová (Sport)

Patrik Bartošák po třetím inkasovaném gólu opustil brankoviště, do kterého se postavil Pavel Francouz • Barbora Reichová (Sport)

S návratem to myslí vážně. Reprezentační brankář Patrik Bartošák (26), jenž kvůli psychickým problémům, které řešil alkoholem, přerušil v listopadu kariéru a šel se léčit, trénuje s prvoligovou Jihlavou. Jenže...

„Strávil jsem měsíc na soukromé klinice, kde jsem se snažil dát do pořádku svoje mentální pochody, které u mě přetrvávaly od léta,“ řekl Bartošák pro Český rozhlas. „Doléčování a následná péče, to bude probíhat ještě iks měsíců nebo možná i let. Jsem daleko od toho, abych byl v pohodě,“ svěřil se.

Cítí, že pro něho bude nejlepší, když začne zase makat! „Oslovil Petra Jaroše (trenér brankářů Jihlavy), že by se rád vrátil k hokeji. Každý si zaslouží druhou šanci. Vidím na něm, že má chuť a je pozitivně naladěný. Kdyby neměl kde hrát, tak se bránit nebudeme,“ řekl Blesku jihlavský trenér Viktor Ujčík.

Bude tedy chytat za Duklu? Přestupní termín končí 31. ledna. „Některá jednání už proběhla,“ přiznal Bartošák.