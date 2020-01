Bartošák je po léčbě znovu na ledě: Věřím, že nejhorší mám za sebou! | iSport.cz

Elitní gólman v listopadu přiznal psychické problémy, které řešil i alkoholem. Po několika průšvizích s porušením životosprávy s ním třinečtí Oceláři rozvázali smlouvu a Bartošák podstoupil intenzivní léčbu na klinice. „Uvědomoval jsem si, že situaci musím řešit. Snažil jsem se být trpělivý a přesně plnit pokyny odborníků. Nyní mám léčbu za sebou, podle lékařů nic nebrání tomu, abych se vrátil k hokeji.“

Na vánoční svátky se Bartošák vrátil domů a říká, že se cítí dobře. „Věřím, že mi léčba pomohla. Na spoustu věcí se teď dívám jinak. Pevně věřím, že špatné období je definitivně za mnou. V sobotu jsem byl poprvé na ledě, absolvoval jsem trénink s vítkovickými juniory.“

V Třinci má Bartošák smlouvu ukončenou, další případné kroky zatím neřeší. „Trénink byl fajn, je jasné, že potřebuju čas, ale mám ohromnou chuť zase makat. Hokej mi hrozně chyběl,“ nezastírá. „Uplynulé týdny pro mě byly těžké. Teď se vracím k hokeji a mám jediný cíl – znovu chytat! Soustředím se jen na to, co mě žene dopředu.“

Případné angažmá bude s Bartošákem řešit agent Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services, která hráče zastupuje. Vůjtek věří, že se gólman může mezi elitu vrátit. „Patrik je silný člověk. Nepochybuji o tom, že velkou pílí manko dožene,“ řekl pro hokej.cz. „Jakmile to bude aktuální, začneme řešit jeho další angažmá. Jsem si jistý, že chytat nezapomněl. Pořád je v optimálním věku. Problémy, které měl, aktivně překonal, k věci se postavil čelem. Nevidím důvod, proč by se zase nemohl do vrcholového hokeje vrátit.“