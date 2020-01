Jde se do akce. Tentokrát do společenské. • Instagram

Tenisem si někdejší čtvrtá hráčka světa vydělala v přepočtu hodně přes čtvrt miliardy korun, ale čert vem peníze! Ten největší poklad teď nosí sympatická blondýnka pod svým srdcem. Na taneční bál se tak společně s manželem Michalem Navarou vydali vlastně ve třech.

Rodinka si výjimečnou událost také jaksepatří užila. „Strašně jsem se těšila, až na ples přijde ten pravý čas,“ prozradila Cibulková webu topky.sk. V opeře si odbyla velkou premiéru, poněvadž během kariéry měla v polovině ledna jiné povinnosti než trsat na parketu. „Vždycky jsem tou dobou byla v Austrálii. Když jsem začala dostávat pozvánky, byla to jediná věc, která mi bylo líto, že jsme se nemohli zúčastnit.“

A na slavnostním večeru doslova zářila. A její bříško je už nepřehlédnutelné. „Cítím se fantasticky. Jen jsem někdy trošku více unavená,“ pochvalovala si Dominika. „Byla jsem z těch šťastných žen, jež netrápily žádné nevolnosti. Ale asi i proto šla kila tak rychle nahoru, i když teď se to naštěstí zastavilo,“ dodala vždy usměvavá Domi.

S manželem už dokonce znají pohlaví miminka. „Máme i jméno, ale ještě si to chceme nechat pro sebe,“ řekla Cibulková, jež popsala, jak se o těhotenství dozvěděla: „Měla jsem jít na operaci a dva dny předtím mi brali krev. No a pak mi zavolala paní doktorka, že zákrok nemůžu podstoupit, poněvadž jsem těhotná. To bylo úžasné,“ rozplývala se. „Hned jsem to utíkala říct manželovi. Následovalo slzavé údolí.“