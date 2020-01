Pohádka o Titánech! Tennessee je senzací play off NFL, táhne je monstrum | iSport.cz

Hvězdy padají z nebe a v play off ligy amerického fotbalu NFL si zatím jedou svůj příběh nečekaní hrdinové. Tennessee Titans, kteří se do vyřazovacích bojů protlačili na poslední chvíli, nejdřív zničili obhájce titulu z New Englandu a o víkendu senzačně srazili i Baltimore Ravens, nejlepší tým základní části. V neděli pojedou do Kansas City bojovat o návrat do Super Bowlu po dvaceti letech.

Trenér John Harbaugh stál v šatně Baltimore Ravens, která se právě probírala ze šokující porážky, když mu na mysl přišla hrozná myšlenka: „Co budu dělat zítra?“

Harbaugh si před sedmi lety s Ravens prošel celou cestu až k Super Bowlu, od té doby přebudoval tým, začlenil do něho nejlepšího quarterbacka celé ligy a byl připraven na další dlouhé dobrodružství v play off. V sobotu večer do něj Ravens vstoupili jako jedni z hlavních favoritů, aby se o pár hodin později loučili jako senzační poražení, kteří nechali vydělat sázkovým kancelářím.

„Nikdy nečekáte, že se zapletete do bouračky, dokud v ní nejste. A cítím, že to se nám právě stalo. Jeli jsme rychle a narazili jsme,“ vystihl pocity hráčů Baltimoru linebacker Matthew Judon.

Baltimore s mladým quarterbackem Lamarem Jacksonem, jenž je hlavním kandidátem na cenu MVP, jako jediný v základní části sezony vyhrál 14 zápasů. Teď má ale před sebou dlouhé volno. Kvůli vzpouře Titánů z Tennessee.

Mimořádně rychlé monstrum

Ti se do play off dostali až v posledním kole dlouhodobé soutěže a vstupovali do něj jako nejnižší šestí nasazení. Před týdnem ale ve wild card kole ukončili kralování New England Patriots a v sobotu v Baltimoru srazili jedničky pavouka konference AFC.

Aby šestý nasazený tým sesadil lídra, se v lize naposledy stalo před devíti lety, kdy si New York Jets slavně vychutnali New England. Ve stejný rok mimochodem naposledy šestý nasazený tým získal Super Bowl. Tehdy se to podařilo Green Bay Packers z konference NFC.

Tennessee táhne vyřazovacími boji neudržitelný running back Derrick Henry, monstrum vysoké 191 centimetrů a vážící přes 110 kilogramů. V úvodních dvou zápasech play off Henry s míčem naběhal po zemi neuvěřitelných 377 yardů, což je největší číslo ve dvou utkáních za celou historii zápasů o titul.

„Je mimořádný. Myslím, že je to jeho výškou, která je na running backa nezvyklá. Ale je k tomu taky rychlý,“ chválil ho quarterback Titans Ryan Tannehill.

„Možná poprvé za svou kariéru jsem cítil, že s tímhle nic nezmůžu,“ povzdechl si obránce Ravens Michael Pierce.

Povedený trik

Henry ve třetí čtvrtině zápasu v Baltimoru zničil obranu soupeře během dlouhým 66 yardů, kterým připravil pokus na touchdown. A pak hrál hlavní roli v povedeném triku. Tannehill mu předal balon, ale Henry místo běhu poslal překvapivý oblouček vzduchem do end zony, kde receiver Corey Davis chytil touchdownový pas.

„Hlavní je, že jsme vyhráli a postupujeme. To je pro mě to nejdůležitější,“ uvedl Henry.

Dalším hrdinou Titans je quarterback Tannehill, který vloni ukončil neúspěšné a zraněními ovlivněné působení v Miami, aby v Tennessee nastoupil jako náhradník. Před polovinou sezony ale vystřídal nespolehlivého Marcuse Mariotu a dovedl svůj tým do play off. V něm nejdřív předčil legendárního Toma Bradyho a poté i aktuální hvězdu Lamara Jacksona, který podruhé za sebou skončil hned na startu vyřazovacích bojů.

Teď je Tannehill jen jeden zápas od velkého návratu do Miami. Právě tam se totiž první únorovou neděli hraje Super Bowl.