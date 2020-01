Pohl o vzestupu Němců, odmítnutí Zlína i Spartě: Krupp je dobrej chlap | iSport.cz

Byla to trochu záhada. Když chtěl Zlín v polovině října zareagovat na bídný vstup do sezony, rozkřiklo se, že přijde Petr Pohl (33). Jenže jako by náhle změnil názor a cuknul. Zůstal v Německu, kde působí už šestou sezonu. „Od Drážďan jsem dostal smlouvu i s tím, že můžu odejít. Možná taky trochu z rodinných důvodů jsem jim dal přednost,“ vrátil se ve vzpomínkách minulý víkend při Open Air, kde nastoupil v prvním utkání za domácí Eislöwen.

Vedle hokejistů Litvínova a Sparty patřil k dalším pěti Čechům, kteří v Drážďanech vystoupili v hokejové show pod širým nebem. Desetinásobný reprezentant a účastník šampionátu dvacetiletých 2006 vyjel na led při saském derby proti rivalům z lužického Weisswasseru.

Vítkovický odchovanec a světoběžník Petr Pohl hrál extraligu taky za Karlovy Vary, loni v listopadu po zranění trénoval na Spartě. Pod trenérem Uwem Kruppem hrál už v Berlíně.

Na podzim už jste prý byl jednou nohou ve Zlíně. Proč jste dal přednost druhé DEL?

„Ve stejný den jsem obdržel dvě nabídky a na obě řekl, že mě to zajímá. Pak jsem se musel rozhodnout. Od Zlína jsem dostal spíš něco ve smyslu: pojď, přijď si zahrát. Ne ve špatném slova smyslu, taky bych samozřejmě bojoval o všechno. Ale Drážďany mi daly smlouvu i s tím, že můžu odejít. Možná taky trochu z rodinných důvodů jsem jim dal přednost.“

I přesto, že nejde o nejvyšší soutěž?

„Volil jsem ani ne tak jistotu jako spíš to, že chci zůstat v Německu. Už tady působím šest let. Takže budu pokračovat. Nelituju toho, i když jsem o obou možnostech hodně přemýšlel. Nejsem už nejmladší, ale starý taky ne. Ve třiatřiceti letech člověk na konec kariéry nepomýšlí. Ovšem dívám se i na rodinu, kde by to mohlo být celkově fajn. Není to jen o hokeji jako dřív. Drážďany jsou pěkné město, vládne tu pohoda, daří se nám. A když to jde, je všechno ostatní taky lepší.“

Jaká je úroveň německého hokeje?

„V poslední době se hodně zvedl. V první lize je to srovnatelné s naší. Něco je horší, něco lepší. Ale už to není tak, co si pamatuju, když jsem byl děcko. Němce jsme poráželi, v dnešní době je to vyrovnané. Němci nás porazili na dvacítkách. Sám jsem ten turnaj hrál taky, vím, jaké to je. A pořád věřím, že se to nějak zlomí. I když to tak třeba teď nevypadá.“

Kýhos o Open Air: Bylo to nádherné, jen víc takových akcí

Vychutnal jste si utkání pod širým nebem, nebo vám zážitek kazilo deštivé počasí?

„Dobré to bylo. Ze začátku sice pršelo, pořád jsme museli otírat plexi ručníkem, ale v jednom zápase to tak nevadí. Ve druhé třetině se na ledě držela voda, když chcete dělat něco s pukem, může se vám zastavit, nevíte, co se s ním stane. Celkově jsem to však čekal horší. A zážitek super! Bavil jsem s Davidem Krejčím, co mi doporučí, známe se od juniorů. Kromě toho, že mi řekl, ať si nezapomenu brusle, tak povídal, že může být zima. Nakonec to docela šlo, bylo to jiné prostředí, než když je třeba minus deset. Ani jsem si nemusel brát speciální prádlo.“

Při druhém zápase stál na střídačce Sparty trenér Uwe Krupp, pod nímž jste působil v Eisbärenu. Měli jste možnost se setkat?

„Jen jsme na sebe mrkli, když dával rozhovor a já šel kolem. Je to dobrej chlap.“

Sledujete, jak si vede ve Spartě?

„V minulé sezoně jsem to sledoval víc, po zranění jsem tam dokonce párkrát trénoval. Teď už míň, ani to nepotřebuju, když vidím, jak se jim daří.“

V čem je Kruppova největší přednost?

„Asi profesionalita. Rád si dělám svůj domácí úkol, dívám se, s kým hrajeme, jak je na tom soupeř a podobně. Když jsem hrál v Berlíně pod Kruppem, tyhle věci jsem nemusel dělat, dával nám ty informace sám. Všechno má opravdu na úrovni. Je stoprocentní profesionál.“

Co jeho komunikace s hráči? Ptá se jich, co doma, zda je všechno v pořádku...

„Samozřejmě. Krupp se zajímá o všechno, ale vždycky tam bude vztah trenér-hráč. Kouč nemůže být úplně váš kamarád, i když ve Spartě jsme to tak trochu měli. Nicméně byl to trenér, který měl nejvíc do puntíku všechno připravené.“