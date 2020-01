Lundqvistovo odcházení. Vláda hvězdy se chýlí ke konci, režim se mění | iSport.cz

Rangers se jistí a chystají na postupný Lundqvistův odchod. Je mu 37 let, smlouva, která odkrajuje z platového stropu 8,5 milionu ročně, platí ještě do konce příští sezony. Kdo místo něj?

Ještě jednou se nejspíš zopakuje situace, kterou Rangers dvakrát vymysleli. Vyrostl vedle něho původně podceňovaný gólman, který odejde za balík. V roce 2015 vyměnili do Edmontonu za tři drafty Cama Talbota. Úplné terno neudělali, tři výběry rozředily dalším trejdem na čtyři a ani jeden hráč se nepřiblížil k NHL. Za dva roky už se trefili, kdy Anttiho Raantu poslali s Derekem Stepanem do Arizony za velmi slibného beka Tonyho DeAngela a volbu v draftu. Ta se použila na, v současné době trucujícího, Liase Anderssona. Ovšem spekuluje se, že právě on by mohl putovat do Edmontonu za stejně naloženého Jesse Puljujärviho.

Po Lundqvistovi měl převzít žezlo Alexandr Georgijev, jenže to vypadá, že volba padne na Rusa Igora Šesťorkina. Takže Georgijeva čeká trejd, prý za mladého útočníka. Přestavba tak pokračuje, i díky Lundqvistovi, vedle něhož se zlepšili tři gólmani tak, že ostatní po nich pokují jako po potenciální jedničce. A dál? V téhle sezoně dá Lundqvist pár lekcí Šesťorkinovi. V příští s ním zaseje. A už nesklidí.