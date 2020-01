Premier League | Bryan Fiabema: norský talent, první posila Chelsea po zákazu přestupů | iSport.cz

Do Chelsea by mohl zamířit i další norský talent, levý bek Josef Baccay • Twitter

Bryan Fiabema. První posila Chelsea od udělení zákazu přestupů od FIFA v lednu minulého roku a zároveň první posila oznámená Frankem Lampardem. Norský útočník, který za reprezentaci do 16 let nasázel ve 14 zápasech čtyři góly, měl do Londýna zamířit za nemalý obnos.

Vedení na něj údajně vyhradilo z klubové kasy kolem milionu liber (29,8 milionu českých korun) a procenta z budoucího prodeje. I když Fiabema zasáhl pouze do jednoho utkání v nejvyšší norské soutěži, a to ještě jen na čtyři minuty, vedení Chelsea přesvědčil na zkoušce během konce roku 2019.

Přestupový ban od FIFY za 150 pochybení při podepsání smluv s 69 hráči pod 18 let měl původně trvat dvě přestupová období. Chelsea ale uspěla s odvoláním u Sportovního arbitrážního soudu a tak jí byl trest zmírněn na polovinu. A to i včetně peněžní pokuty, která z 600 tisíc švýcarských franků (14 milionů korun) klesla na 300 tisíc (7 milionů korun).

As Bryan Fiabema is set to sign for Chelsea today, another Norwegian is being linked with a move to Cobham, this time 18 year-old Lillestrøm left-sided player Josef Baccay. pic.twitter.com/n6Jal1X19m — Chelsea Youth (@chelseayouth) January 10, 2020

Kromě Fiabemiho by do Chelsea mohl zamířit i další norský hráč. Klub se zajímá o 18letého levého beka Josefa Baccaye z Lillestrømu. Pomoct by mohlo, že ho zastupuje stejná agentura jako první, již oznámenou, posilu.

Londýnský klub tak pokračuje v budování mladého týmu s velkým potenciálem. Aktuálně se nachází na čtvrté pozici tabulky Premier league.

V budoucnu by na Stamford Bridge mohlo být ještě veseleji...