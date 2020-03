Sluší mi to? Paige Spiranac se se svými fanoušky často dělí o fotky své parádní postavy • Instagram.com/_paige.renee/

Instqagramový účet sexy golfistky Paige Spiranacové je plný zajímavých fotek. Není divu, že se hackeři snažili podívat, co je v jejím mobilu.

Nyní se však svěřila s jednou záležitostí, která jí trápí. Během natáčení svého podcastu prozradila, že jeden její bývalý přítel před lety vypustil do světa extrémně intimní fotografie, původně určené pouze pro jeho oči.

„Lidé vás varují, ať takové fotografie neposíláte,“ prozradila Paige, která toho nyní lituje. „Zní to jako zábava a sexy nápad, ale stojí ten risk za to? Mnoho z nás to někdy udělalo,“ dodala.

Spiranacová je jednou z nejznámějších golfistek světa, i když nepatří ke světové špičce. S golfem začala na univerzitě a velmi rychle se dostala do povědomí díky dílčím úspěchům. Od roku 2015 však získala jen jedno turnajové vítězství.