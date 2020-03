Další za***nej Čech! Jak vítali Kašeho v Bostonu: perlili Rask i Chára | iSport.cz

Absolvovat trejd mnohdy není nic snadného. Opustit partu a domov a vydat se do neznáma... Ale na Kašeho čekala pozitiva. Sice to nebude samá pláž a slunce, jak poznamenal minulý týden v rozhovoru pro iSport Premium, ale přichází do týmu, který má jen ty nejvyšší ambice.

Pohled na tabulku hovoří jasně, Boston je s 94 body nejlepším týmem NHL. Anaheim jich má o 34 méně a horší než Ducks už jsou v lize jen tři kluby. To je hodně příjemná změna.

Klub je navíc plný Čechů a Slováků, další sympatický rozdíl. Na první trénink mezi nové parťáky ho přivezl David Pastrňák. Nejnovější akvizice měla přes pravé rameno hozenou tašku s logem Ducks a v levé si nesla svoje hole. A pak začalo kolečko seznamování.

On the latest #BehindTheB, pres. by @Ticketmaster, the #NHLBruins meet new teammates Ondrej Kase and Nick Ritchie upon their arrival in Boston.



📺 Watch Full Episode: https://t.co/qxQ8WJhWV0 pic.twitter.com/rXpnnJGPFx