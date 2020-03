Opatrný ve Španělsku vyhrál a má splněno! Na OH může pomýšlet i česká naděje | iSport.cz

Aleš Opatrný má splněno! Česká parkurová jednička si může oddechnout, vítězství v Grand Prix ve španělském Vejer de la Frontera znamená, že Opatrný si hned na první pokus vyjel kvalifikační požadavek pro účast na olympiádě v Tokiu s koněm, kterého si vychoval, Forewerem. „Jsem rád, že to vyšlo na první dobrou,“ řekl serveru Jezdci.cz Opatrný. O kvalifikaci se hodlá pokusit i s druhým koněm, kterého má nově k dispozici, Gentlemenem. Dobré zprávy pro český parkurový tým, který bude na olympiádě startovat po 84 letech, tím ale nekončí. Kvalifikaci si ve Španělsku vyjela i ještě ne osmnáctiletá Sára Vingrálková.

„Pokud bych měl mít s kvalifikací problémy, nemám na olympiádě co dělat,“ tvrdil Aleš Opatrný (38) rezolutně, když se začátkem roku ukázalo, že český tým se po přerozdělení míst přece jen může chystat do Tokia. Opatrný měl v té době kvalifikační požadavky splněné jen z poloviny, ne však se svým současným koněm Forewerem. A do cesty za Tokiem se pustil zhurta.

V Grand Prix na úrovni CSI4* ve Vejer de la Frontera si mohl dovolit i jednu chybu, prošel však čistě, totéž zopakoval i v rozeskakování a díky nejrychlejšímu času zvítězil. „Jsem rád, že to vyšlo hned na první dobrou, jak jsme si plánovali. Čistý základní parkur mi dodal klid, že první fáze cesty na olympijské hry je splněna a rozeskakování pro mě bylo již uvolněnější,“ řekl Opatrný v rozhovoru pro web Jezdci.cz.

Teď má Opatrný v plánu kvalifikovat se do Tokia i se svým novým svěřencem, třináctiletým hnědákem Gentlemenem van het Veldhof. Toho mu zapůjčila rodina Vítkových, právě proto, aby měl pro případný olympijský start možnost volby koně, který bude v nejlepší formě.

„Do olympiády zbývá ještě několik měsíců a příští týden se koná další kvalifikace. Chtěl bych ji absolvovat s Gentlemenem, s nímž se zatím spíše seznamujeme. Skáče však velmi dobře, a tak doufám, že se mi limity podaří brzy splnit i s ním,“ doufá Opatrný.

Minimální kvalifikační požadavky ve Španělsku zvládla i velká česká parkurová naděje Sára Vingrálková s koněm Kas – Sini DC, která dokončila s jednou chybou. Přitom čtyřhvězdovou soutěž CSI absolvovala poprvé v životě, v srpnu jí bude teprve osmnáct let.

Vingrálková tak přibyla do dosud čtyřčlenného výběru jezdců, kteří se o start v Tokiu ucházejí. Nedávno z něj naopak vypadla Zuzana Zelinková, která čeká dítě. Nejasná je i situace kolem Emmy Augier de Moussac, která má pozastavenou činnost. Ve hře tak jsou Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Ondřej Zvára, Kamil Papoušek a Sára Vingrálková. Do Japonska odjedou čtyři jezdci, jeden bude plnit roli náhradníka.