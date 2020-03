Wimbledon se ruší! Turnaj kvůli koronaviru v roce 2020 nebude | iSport.cz

Kristýně Plíškové to sice s raketou tentorkát tolik nešlo, o to víc legrace si v kuchyni užila • Instagram

Je to pouze formalita, tvrdí deník Daily Telegraph. A také vysoký německý funkcionář Dirk Hordoff, jenž zasedá v orgánech ATP i WTA. „Už byla podniknuta příslušná opatření a Wimbledon ve středu oznámí, že letošní ročník ruší,“ prohlásil Němec pro Sky Sport.

All England Club od začátku deklaroval, že hrát bez diváků není myslitelné. Navíc i v takovém případě by bylo potřeba k obsluze travnatých kurtů a celé turnajové infrastruktury několik tisíc lidí. Přeložení na pozdější termín, jenž se otevřel díky odsunutí olympijských her, je nakonec také neschůdné. Podle pořadatelů potřebují travnaté dvorce co nejvíce hodin denního světla, aby byly po dva týdny hratelné, což konání v pozdějším termínu údajně silně komplikuje.

Wimbledon bude zrušený poprvé od válečného roku 1945 a je otázkou, kolik grandslamového tenisu diváci letos vůbec uvidí. New York je koronavirem nejzasaženějším místem USA a není vůbec jasné, zda letošní US Open, které mělo začít 24. srpna, proběhne. Roland Garros už bylo dřív přesunuto z jarního termínu na přelom září a října (20. 9. – 4. 10.).