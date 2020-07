Nejkrásnější bojovnice z UFC je na křižovatce: Bezcitně ji odkopli!

Bojovnice MMA Paige VanZantová zazářila v poslední sérii taneční soutěže Dancing With The Stars • Facebook

Paige VanZantová, růže mezi trny! Nádherná blondýnka je vyhledávanou modelkou, zazářila v Dancing with the Stars... Jejím hlavním povoláním je ale boj! Teď se ovšem ocitla na křižovatce - v největší světové organizaci UFC krásku bezcitně odkopli!

VanZantová minulou sobotu nastoupila do klece se slzou v oku, jako by věděla, že to je dost možná naposledy. Kvůli zraněním bojovala po prvé po roce a půl, a hned musela skousnout prohru na submisi s Amandou Ribasovou.

„Mluví o tom, že nedostává dost dobře zaplaceno. Ale pak bojuje nekonzistentně, za poslední rok jen jednou. Je stále zraněná. A nakonec dostane naloženo v prvním kole? No, určitě by měla vyzkoušet situaci na trhu,“ sjel krásnou blondýnku Dana White, prezident UFC. Jestli to z jeho slov není dostatečně jasné, největší MMA organizace se VanZantové nechystá obnovit smlouvu, která jí po zápase s Ribasovou skončila.

S 26letou bojovnicí pořádně zamávala zranění, především zlomenina ruky, kvůli které má jizvu od zápěstí až k lokti. A teď sní ještě zametla domovská organizace, která ji proslavila. VanZantová ale neupadá do depresí. „Jsem nadšená. V téhle pozici jsem ještě nikdy nebyla. Nikdy neznáte svou skutečnou hodnotu, dokud vám ji nikdo neřekne. Takže teď budu hodně zjišťovat,“ vyhlásila.

Kráska, která na Instagramu nastřádala přes 2,5 milionu fanoušků, jistě nebude mít nouzi o nabídky...