Slovácko se mění. Ředitele Krejčího střídá Pojezný. Kouč Levý manažerem?

Ten tlak nešlo ustát. Ačkoliv klub prezentuje, že Vladimír Krejčí odchází na vlastní žádost, byl k tomu donucen okolnostmi. Podle spolupracovníků to v tomto složení dál nešlo. Vyústěním interního neklidu jsou změny ve vedení 1. FC Slovácko. Pozici šéfa obsadí bývalý veslař Petr Pojezný, který pro klub pracuje už dlouho. „Nechal bych to na Nový rok, tak jsme se domluvili s majitelem doktorem Zemkem,“ reagoval včera Krejčího nástupce.

Právě podnikatel Zdeněk Zemek provedl oficiální výstup z „akce“. „Pan Krejčí požádal o ukončení spolupráce dohodou. Více informací bych nechal až po nástupu nového ředitele,“ sdělil s tím, že klub se potřebuje posunout dál. Také on vycítil, že s Krejčím už to dynamicky vpřed nepůjde. Proto neměl proti jeho odchodu zásadní námitky.

„Po letech jsme se dostali do jakési stagnace a osobně bych byl rád, aby se klub znovu nadechl, nabral jasný směr a novou energii. Chci, aby byl více otevřený,“ uvedl Zemek, který podle zdrojů Sportu velmi úzce kooperuje s byznysmenem a politikem Ivem Valentou. Právě jeho finance by mohly stagnující Slovácko znovu nakopnout a dát mu vizi světlejší budoucnosti.

Nové Slovácko Výkonný ředitel Petr Pojezný Sportovní manažer Stanislav Levý Hlavní trenér Michal Kordula Šéf skautingu Veliče Šumulikoski

Zatím dochází ke změnám v organizační struktuře. Významnou roli v managementu by měl plnit stávající hlavní kouč Stanislav Levý, s nímž se počítá do funkce sportovního manažera. Mužstvo by tak definitivně dostal do rukou bývalý záložník klubu Michal Kordula (39), který už měl ve druhé polovině podzimu na starosti koučing v zápasech.

Na funkcionářskou dráhu se chystá stávající kapitán Veliče Šumulikoski (35), který by se měl začít věnovat hráčskému skautingu. Sezonu dohraje, ale pak už bude naplno k dispozici pro vyhledávání posil. Za svou bohatou kariéru získal Makedonec moře kontaktů, spolupracuje s jedním chorvatským agentem. Na Slovácku se usadil a rád by klubu pomáhal i po kariéře.

„Ideální by bylo zůstat v domácím klubu,“ přikývl. „Vizi, jak by se měl fotbal dělat, má každý. Teď to neřeším, pořád jsem hráč,“ prohlásil Šumulikoski, který má blízko k novému bossovi Pojeznému. Právě jeho osobnost ho přesvědčila, aby vydržel na hřišti minimálně do léta. „Petr je pro mě důležitý člověk,“ přiznal klíčový hráč týmu.