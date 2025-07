Plzeň si odložila ligový zápas v Boleslavi. Koubek po postupu: Program je vražedný

Zvládnout následující program, který měla Plzeň do dalších dnů nalajnovaný, by bylo skoro nelidské. Ve středu kolem půlnoci tým dohrál úspěšnou partii v Ženevě, do Prahy odlétá mužstvo ve čtvrtek dopoledne. Odpoledne v Plzni proběhne regenerační trénink, hned v pátek se mělo mužstvo původně přesunout do Boleslavi na sobotní ligový zápas, který byl v plánu od 17 hodin. Nakonec je přeložen.

Ligová fotbalová asociace chce dle výkonného ředitele pomáhat českým klubům v boji o Evropu. „Naší dlouhodobou prioritou je vytvářet českým klubům co nejlepší podmínky pro úspěšné působení v evropských pohárech. Velmi dobře si uvědomujeme, jak je cesta předkoly náročná a že každý vstřícný krok, ať už směrem k regeneraci nebo většímu prostoru na přípravu, může sehrát klíčovou roli. I proto jsme po žádosti Plzně, i se souhlasným stanoviskem FK Mladá Boleslav, vyhověli,“ uvedl Tomáš Bárta.

Miroslavu Koubkovi, trenérovi Plzně, se původní program hodně nelíbil. „Hráči vypadali v euforii po postupu dobře, ale program je vražedný. Nevím, jestli vůbec mám vybalovat tašky, není vůbec na nic čas, ani na nastudování soupeře,“ poznamenal po utkání na tiskové konferenci v Ženevě.

Zástupci Viktorie ještě na konci úspěšné noci v Ženevě zjišťovali, zda by možnost odkladu sobotního zápasu byla proveditelná. „Řešíme to,“ potvrdil českým novinářům na místě tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Ve čtvrtek dopoledne se vše podařilo dotáhnout.

V takto nabitém kalendáři dává celá věc logiku. „Je to pro nás teď obrovsky složité. Do zápasu s Boleslaví to nenaplňuje požadavek, který řeší FIFA, aby hráči měli 72 hodin odpočinku mezi zápasy. My teď končíme o půlnoci a máme hrát v sobotu pět,“ připomněl Koubek ve středu v noci.

Ještě týž večer sám navrhoval možné řešení: „Pokud někdo řekne, že na podzim nebude náhradní termín, tak proč bychom to nemohli odehrát na jaře, až z pohárů vypadneme? Kde je problém? Vždyť už se to v našem případě stalo. Hráli jsme s Baníkem odložený zápas, když napadl sníh.“

Na náročný program si postěžoval i plzeňský kapitán. „Ve čtvrtek přiletíme domů, v pátek odjedeme do Boleslavi, v neděli jsme doma a v pondělí prý zase letíme. Rodina si mě moc neužije, děti také ne,“ poznamenal Matěj Vydra v době, kdy byl ligový střet se Středočechy stále v plánu.

„Věděli jsme, co nás čeká, když postoupíme. Ale je to příjemné, bereme to. Užijeme si nějaké hodiny s rodinami, pak máme před sebou výzvu, která je třeba jednou za život. Všechno jde v tu chvíli stranou, moc se těšíme. Bude to hektické, ale zvládne se to,“ dodal Karel Spáčil, střelec prvního plzeňského gólu na Servette.