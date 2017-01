Velká posila? Plzeň lanaří bývalého kapitána Rakouska Ivanschitze

Nahodila prut a ulovila pořádnou rybu. Podle informací deníku Sport je Plzeň blízko exkluzivní posile. Západočeský celek by mohl v nejbližších dnech posílit někdejší kapitán rakouské reprezentace Andreas Ivanschitz. Třiatřicetiletý ofenzivní záložník nastupoval dlouhé roky v bundeslize i španělské Primera División. Naposledy působil v americké MLS.

Podle informací Sportu by mohl plzeňský mistr z posledních dvou sezon získat ofenzivního záložníka Andrease Ivanschitze, jenž naposledy nastupoval za Seattle. S tím v prosinci vybojoval titul v zámořské MLS.

Renomovaný agent Pavel Zíka ze společnosti Global Sports, jenž do české ligy v zimě přivedl už Pera-Egila Floa (Slavia) a Erika Janžu (Plzeň), se začátkem ledna nechal slyšet, že pracuje na příchodu dalších zahraničních hráčů do tuzemských klubů. Jeden z nich by prý mohl posílit Plzeň.

Jednat by se mohlo právě o Ivanschitze, jenž by se typologicky Viktorii nesmírně hodil. Trenér Západočechů Roman Pivarník se po prvním přípravném duelu s Domažlicemi nechal slyšet, že by rád posílil na pozici podhrotového hráče.

„Pokud takový typ najdeme, tak toho hráče vezmeme. Ale víme, že tady máme kvalitu a nepotřebujeme to řešit za každou cenu,“ prohlásil zkušený kouč.

Ivanschitz je přesně typem klasické „desítky“. Je zvyklý pracovat na velkém prostoru pod útočníky, dokáže tvořit hru i kvalitně zakončit. Vyznačuje se skvělým přehledem i technikou při práci s balonem.

Plzeň je s hráčem, jemuž v Seattlu vypršela v zimě smlouva, rámcově domluvená na podmínkách spolupráce. Pokud se vše podaří dotáhnout do úspěšného konce, mohl by se Ivanschitz v průběhu příštího týdne připojit k týmu na kondičním soustředění ve španělské Valencii.

