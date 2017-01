Mustedanagič míří do Dukly. Někoho takového jsem viděl, prozradil Podaný

Fotbalisté Sparty dnes brzy ráno odcestovali na druhé soustředění ve Španělsku. Do Valencie odletěly všechny opory, chyběl však talentovaný bosenský záložník Zinedin Mustedanagič, který by podle klubového webu mohl v rámci první ligy odejít na hostování.

„Zájem o něj máme, je to zajímavý hráč. Vypadá to, že jsou všichni ve shodě, ale zatím to uzavřené není,“ řekl deníku Sport člen představenstva Dukly Günter Bittengel o Mustedanagičovi, který se ve středu upsal Spartě do roku 2020.

Přesun bosenského mladíka „práskl“ na sociální síti i bývalý sparťan Jakub Podaný. „Myslím, že někoho takového jsem viděl dneska u nás na tréninku,“ smál se podaný na Twitteru u článku o tom, že Mustedanagič neodletěl do Španělska.

Tam sparťané odcestovali v pátek ráno, ve Valencii je čeká druhé herní soustředění. Ve sparťanské výpravě byl i sedmnáctiletý Christian Frýdek, stejně jako jeho starší bratr a český reprezentant Martin, který se koncem minulého roku podrobil dvěma operacím kolena.

V Praze naopak zůstal záložník Ondřej Zahustel, jenž má za sebou operaci kotníku. Po návratu z mistrovství Afriky se k týmu během soustředění připojí i obránce Costa.

Sparta bude ve Španělsku až do 8. února a ve Valencii odehraje zápasy se Sturmem Štýrský Hradec, Ferencvárosem a Zenitem Petrohrad. Letenský celek zatím v přípravě neprohrál, na bezbrankovou remízu s Freiburgem navázal výhrou 5:0 nad Ružomberokem, vítězstvím 4:0 nad Teplicemi a triumfem 5:1 nad druholigovým Ústím nad Labem.