Spartě chyběly velké přestupy, ztráta klubu se zdvojnásobila

Fotbalová Sparta zaznamenala v sezoně 2015/2016 ztrátu 130 milionů korun. Oproti předchozímu ročníku se tak její schodek zdvojnásobil. Především proto, že letenský celek nezaznamenal žádný finančně výrazný přestup do zahraničí. Letenský celek o výsledcích hospodaření informoval na svých internetových stránkách.

Sparta, kterou kvůli hospodaření krátce prověřovala i UEFA, měla v ročníku 2014/2015 ztrátu 67 milionů korun. V sezoně 2013/14 činila 144 milionů korun, předtím 190 nebo dokonce 240 milionů. V plusu skončil klub od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004 pouze v první sezoně, kdy vydělal 31,8 milionu korun.

Sparta tentokrát nezaznamenala žádný finančně výrazný hráčský transfer do zahraničí, protože přestupy Ladislava Krejčího, Patrika Schicka a Jakuba Brabce se promítnou až do výsledků probíhajícího ročníku. Klubu však významně narostly obchodní příjmy, které činily 290 milionů korun.

Přispěl k tomu i rekordní příjem ze vstupného ve výši 73,5 milionu korun. A také úspěšné vystoupení v pohárech, kde Sparta sice opět nedokázala postoupit do štědře dotované Ligy mistrů, ale v Evropské lize došla až do čtvrtfinále. Pražanům to vyneslo dalších 219 milionů korun.

Mezi výdaji byly největší položkou náklady na hráče a realizační týmy, které napříč všemi věkovými kategoriemi činily 218 milionů korun. Na organizaci utkání, soustředění a další provoz klub vynaložil 192 milionů korun, zatímco provoz stadionu vyšel dceřinou společnost ACS Properties na 54 milionů.

