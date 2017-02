Křetínský o Spartě bez Dočkala: Vypořádáme se s tím bez kompromisu

Dočkalův odchod se zrodil až na samém konci přestupové období. „A bezprostředně před zápasem Evropské ligy. To byl také důvod, proč jsme nabídku v první fázi odmítli,“ vysvětlil Křetínský, jak se na Spartě vyvíjel pohled na zájem z čínské Super League.

Svou roli sehrála vysoká porážka 0:4 v prvním utkání play off Evropské ligy v Rostově. "Naše sportovní ambice dostaly citelný zásah a v kombinaci s výrazným navýšením nabídky čínského klubu jsme naše stanovisko přehodnotili," přiznal generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

To potvrdil také Křetínský. „Finálně jsme se po dalším kole jednání s ohledem na mimořádnou finanční atraktivitu nabídky pro hráče i klub rozhodli přestup akceptovat,“ řekl majitel klubu. Podle spekulací by Sparta měla za Dočkala inkasovat 230 milionů korun, český reprezentant by si měl v novém působišti vydělat v rámci tříletého kontraktu 81 milionů korun ročně. "Nechci mluvit za ostatní kluby, ale nemyslím si, že by takovou nabídku kterýkoli český klub odmítl," podotkl Kotalík.

I bez Dočkala nechce Sparta ve zbytku sezony slevit ze svého předsevzetí zabojovat o titul, ačkoliv vzhledem k uzávěrce přestupů už nemůže za klíčového záložníka přivést náhradu. „Zásadní roli hrálo také stanovisko sportovního vedení, které je připravené se se situací vypořádat bez jakéhokoliv kompromisu v plnění našich sportovních cílů,“ prohlásil Křetínský. V tabulce ePojisteni.cz ligy je Sparta momentálně třetí se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Plzeň, jež má zápas k dobru.

Kotalík vnímá Dočkalův odchod jako šanci pro ostatní členy kádru. "Sparta není jenom Bořek Dočkal. Ano, patřil k důležitým hráčům, ale s kádrem, který máme k dispozici, musíme být v lize konkurenceschopní i bez něj. Je to naopak výzva a příležitost pro další hráče. Něco jeho odchodem ztrácíme, ale něco jiného zase můžeme naopak získat."

První kontakty s Čínou už před třemi lety

Delikátnost Dočkalova přestupu si uvědomuje také Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, jež Dočkala zastupuje. „Je na místě poděkovat Spartě, která nebyla postavena do jednoduché pozice. Nicméně jsem přesvědčen, že finální dohoda je výhodná pro všechny strany,“ uvedl.

Na čínském trhu začal získávat Sport Invest první kontakty už před třemi lety. „Už tehdy byl znatelný stoupající potenciál čínského fotbalu. Před rokem jsme pak byli osloveni jedním z klubů tamní Super League, abychom pro ně realizovali evropský skauting. A ve spolupráci s jednou z největších sportovních agentur světa, která je v Číně dlouhodobě etablovaná a současně je naším dlouholetým partnerem, jsme se v posledních měsících dostali do přímého kontaktu hned s několika dalšími týmy,“ popsal Kolář zákulisí.

V případě úspěchu Dočkalova angažmá nemusí podle něj jít o poslední lukrativní odchod směrem do nejlidnatější země světa. „Bořek Dočkal, jakožto nejlepší hráč tuzemské ligy, je první akvizicí špičkového českého fotbalisty v čínské nejvyšší soutěži. Pevně věříme, že zrealizovaný přestup i Bořkovy budoucí výkony mohou otevřít tuto možnost také dalším hráčům z českých soutěží.“

