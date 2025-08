Do města přijela Sparta. Sice jen béčko, ale speciální druholigová atmosféra v Ústí nad Labem byla cítit. Důkazem je nadstandardní návštěva 3 368 diváků. A zkušený domácí tým sparťanské junáky vyučil 3:0 a jako nováček je stále po 4. kole stoprocentní. To se nečekalo. „V nějakých podcastech o nás říkají, že jsme staří dědci. Oukej, jsme dědci, tak tady to máte,“ zářil držitel víc než třístovky prvoligových startů Antonín Fantiš. Severočeši navíc opět překvapili netradičními dresy, tentokrát odkazujícími na kultovní postavičku pražských ulic Jiřího Káru.

Mladí sparťané sice měli optickou převahu a častěji drželi míč, s dětským až naivním fotbalem svého soupeře ovšem domácí neměli slitování. Vrcholem všeho byl třetí gól v závěru z poloviny hřiště v podání střídajícího ústeckého útočníka Davida Černého, který z dobrých pětapadesáti metrů přeloboval brankáře Kerla, čímž dal vzpomenout na podobné počiny Patrika Schicka z mistrovství Evropy či Pavla Horvátha z května 2007, jehož podobný gól z půlky dodnes patří mezi nejkrásnější trefy české ligové historie.

„Neměl jsem, co ztratit, zavřel oči a přes nárt, šajtli, jsem se snažil stočit míč do brány. Podobný gól jsem v profesionálním fotbale nedal,“ dojímal se střelec třetího gólů Ústí David Černý. Fotbalová paráda. 👀👇pic.twitter.com/fdHgj7mZL2 — Deník Sport (@DenikSport) August 2, 2025

„Už po vystřídání při svém druhém doteku jsem si všiml, že jejich gólman je hodně venku, ale nechtěl jsem Sváťovi (trenér Svatopluk Habanec) přivodit žílu na čele, takže jsem se ještě zalekl. Ale potom už nebylo na co čekat. Dostal jsem balon od Adama Čičovského, pět až sedm metrů kolem mě nikdo nestál. Neměl jsem, co ztratit, zavřel oči a přes nárt, šajtli, jsem se snažil stočit míč do brány. Když brankář couval, říkal jsem si, že to asi nedopadne, ale nakonec to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Podobný gól jsem v profesionálním fotbale nedal,“ dojímal se střelec a bývalý futsalový reprezentant David Černý.

„Takový gól jsem v zápase, do kterého bych nastoupil, ještě neviděl. Byl jsem z toho nadšený a z lavičky při oslavě udělal za Davidem svůj nejrychlejší sprint za celou dobu,“ usmál se Fantiš.

Ústí po středeční otočce z 0:2 na 3:2 v Kroměříži prožilo další výživný večer. „Klobouk dolů klukům, kteří ve stejné sestavě po třech dnech zvládli další zápas. Navíc jsme měli v hlavě, že Spartě pomůže výhra v derby nad béčkem Slavie, ale proti nám se dostali jenom do jedné, dvou šancí,“ zamýšlel se Černý, jenž ještě do loňska kombinoval fotbal s futsalem.

„Zvládli jsme to takticky. Nechtěli jsme vyloženě presovat. Vyšlo nám to, protože jsme se dobře posouvali a byli v hlubokém bloku, takže se do nás nedostávali a nevěděli si s tím rady,“ přemítal Fantiš, jenž ve svých 33 letech patří v ústeckém týmu ještě k těm mladším.

„Rozhodla vysoká efektivita domácích, která je provází od začátku sezony. Vytěžili z minima maximum. Ve druhé půli Ústí hrálo zkušeně to, co potřebovalo. Ani nevím, kolikrát se objevili za půlkou hřiště. A Černého gól z poloviny? Shoda okolností, takhle to už v životě netrefí. Přece jen asi nepočítáte s tím, že to napálí ze šedesáti metrů,“ byl mrzutý trenér sparťanského béčka Luboš Loučka. Jeho tým má po čtyřech kolech jen tři body, na posily z A týmu však spoléhat nechce. „Pakliže pan Priske k nám bude chtít někoho poslat, tak pošle. Nepočítám, že by šlo o víc než jednoho až dva hráče.“

Habanec: Brno? Může udělat 90 bodů

Ústečtí byli vteřiny od toho, aby se senzačně dostali do čela druholigové tabulky. V souběžně hraném utkání brněnská Zbrojovka proti Táborsku rozhodla až v nastavení a udržela v tabulce o skóre vedoucí post. „Možná se stane, že Brno udělá 90 bodů. Jsou to megafavoriti. Ve Zbrojovce jsem hrál, v mládeži tam získal republikový titul, vždycky jsem jí fandil. Patří do ligy a za rok tam bude,“ má jasno ústecký kouč Habanec.

„Brno je odskočené. Co jsem měl zprávy po jejich zápase v Příbrami (7:2), jsou jednoznačně jinde. Mají nadstandardní hráče a extrémně dobré podmínky. Mají výborného trenéra Svědíka, kterého znám ještě z Baníku. Svou kvalitu ukázal ve Slovácku a důležité je, že také umí udělat partu v kabině,“ přidal svůj pohled Fantiš.

Hrníček na dresu nahradil Jiří Kára

Ústí ve čtvrtém duelu ukázalo už třetí variantu dresů, protože úbory na míru od italského Macronu v „pánské“ růžové barvě stále nedorazily. Nebo jde o ďábelský marketingový plán? Nejdřív se na trikotech objevil nápis: „Nejkrásnější dresy na světě již brzy v Ústí“ a následně parafrázovaná hláška z legendární epizody pořadu Ano, šéfe! „On ty dresy snad dal do jinýho hrníčku, ne?“ s podobiznou jedné z klubových moderátorek. Tentokrát na dresech stálo, „že už tu měly bejt čtyři minuty, ty ma*ore, děleeeej!“ a tvář Jiřího Káry, autora virálního výroku, který po letech zlidověl. Postava ze sociálního dna letenské scény se po čase dostala do popředí zájmu po neplánovaném úniku svého svatebního videa z roku 2000. Odkaz Jiřího Káry na internetu žije i po jeho úmrtí.

„Dresy mě bavily, protože jsem si projížděl slavná videa, takže vím o co, jde. Je to sranda. Nemáme přesto vliv na to, co na nich bude. Přijdeme do kabiny, přinesou nám dresy, vyfotím je pro kamarády, co nám to zase nachystali, ale ve finále o tom nerozhodujeme. Tohle mě extrémně pobavilo,“ líčil Fantiš. Co vymyslí na severu Čech příště?