Hrdina Kone o záchraně Berkovce: Když jde o život, nesmíš se bát!

Koneho okamžitá první pomoc, která možná zachránila brankáři Bohemians 1905 Martinu Berkovcovi život, se roznesla do celého světa. „Mám úplně zahlcený telefon. Spousta lidí mi volá, píše zprávy. Nemluvil bych ale o nějaké slávě. Tak to vůbec neberu. Pro mě šlo o základní věc,“ líčí Kone.

Nejen pro Berkovce se ale útočník Slovácka stal o víkendu skutečným hrdinou. Jeho reakce v nečekané situaci totiž byla velmi rychlá.

„Byl jsem u toho blízko, mohl jsem reagovat rychle. Bůh to tak chtěl. Viděl jsem, že se obránce (Daniel Krch) hýbá, takže jsem se zaměřil na brankáře a začal jednat. Představte si, že by kolem něj nikdo jiný nebyl. Dopadlo by to špatně,“ přiznává Kone.

720p 480p 360p 240p <p>Ošklivou srážku dvou domácích hráčů viděli fanoušci na hřišti Bohemians při zápase se Slováckem (0:0). Brankář Martin Berkovec se srazil s obráncem Danielem Krchem a oba zůstali ležet v bolestech na zemi. Hlavně gólman Bohemians vypadl bezvládně. Skvěle se v nepříjemné situace naštěstí zachoval útočník Slovácka Francis Kone, který Berkovcovi okamžitě pomohl a vytáhl mu zapadlý jazyk. Jak pak přiznal, nebylo to poprvé.</p> REKLAMA Bohemians - Slovácko: Děsivá srážka! Berkovcovi zapadl jazyk, zachránil ho Kone • VIDEO iSport TV

„Něco podobného se údajně stalo někdy před týdnem při fotbalovém zápase v Srbsku. Tam se prý všichni báli zasáhnout a zavolali doktora. Já tvrdím: Když jde o život, nesmíš se bát. Všichni můžou dokázat to, co já. Každý z nás má dvě ruce,“ dodává Kone.

Sám Berkovec už je z nemocnice doma a Koneho pozval za odměnu na večeři. „Samozřejmě přijmu. Nemůžu přece říct „ne“. Fotbal je o respektu jednoho ke druhému, k historii klubu. Rád ho uvidím,“ usmívá se Kone, opravdový hrdina 18. kola ePojisteni.cz ligy.

Velký rozhovor s Francisem Konem a další zajímavosti a útočníkovi Slovácka čtěte v úterním deníku Sport

Elektronickou verzi včetně archivu novin najdete ZDE »

Zde si vyberte, zda si chcete aktuální či archívní vydáníku Sport přečíst ve vašem počítači, nebo ve smart phonech či tabletech.



Deník Sport v čtečce přímo ve vašem počítači objednávejte zde, nebo přímo na www.isport.cz/epaper >>



Deník Sport v App Storu pro mobily a smart phony se systémem iOS (Apple) stahujte zde >>



Deník Sport v Google play pro mobily a smart phony se systémem Android stahujte zde >>