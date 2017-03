Senzační zpráva z Letné! Sparta opět jedná s trenérem Vrbou

Stačila jen dvě jarní ligová kola a trenérský tandem Tomáš Požár – David Holoubek je na Letné v ohrožení. Sparta podle informací iSport.cz po porážce 1:3 v Jablonci znovu zahájila jednání s bývalým koučem národního týmu Pavlem Vrbou! Otázkou však zůstává, jak by třiapadesátiletého experta přijali vzhledem k jeho plzeňské minulosti sparťanští fanoušci.

Tak to šlo rychle. Stačilo, aby Sparta v úvodu jarní sezony vypadla s Rostovem z Evropské ligy a v domácí soutěži padla v Jablonci, a vedení klubu rázem ztratilo důvěru v trenérský model, v němž Davida Holoubka zaštiťuje sportovní ředitel Tomáš Požár. To je první šok. Tím druhým, ještě větším, je však fakt, že novým šéfem letenské lavičky by se mohl stát Pavel Vrba!

„Sparta Vrbu znovu oslovila a jedná s ním,“ potvrdil redakci iSport.cz dobře informovaný zdroj.

K pikantnímu spojení mohlo dojít už na podzim, kdy nejbohatší klub kontaktoval Vrbu poprvé. Jenže ten byl tehdy ještě smluvně vázán v ruské Machačkale, takže nabídku s díky odmítl. Teď je však Vrba bez angažmá a tudíž okamžitě k dispozici.

Sparta na jaře výsledkově i herně tápe, na první Slavii ztrácí šest bodů a na druhou Plzeň, která má zápas k dobru, pět. Hlavní cíl sezony – zisk titulu – je tedy ve vážném ohrožení, takže je třeba jednat rychle.

Otázkou však zůstává, jak by Vrbu přijali vzhledem k jeho plzeňské minulosti sparťanští fanoušci. Tato obava byla ostatně jedním z dalších důvodů, proč námluvy Sparty s přerovským rodákem nedopadly už na podzim.

