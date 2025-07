Rrahmaniho lepší verze: úprk ze Sparty odmítl. Posouvá se, řekl Priske. Využije ho?

Vstoupit do diskuse (

Brian Priske vykročil z budovy sparťanského centra na Strahově nablízko s Peterem Vindahlem. Při cestě na středeční dopolední trénink prohodil s gólmanem pár slov. Jako by se ho pokusil nastavit na to, aby vychytal v odvetě proti Aktobe první nulu v nové sezoně, a zároveň první od 23. dubna (Plzeň 1:0). Hodila by se.

Přesto se sparťané potřebují k odvrácení reálné hrozby spolehnout na ofenzivní borce. Je třeba zajistit, aby byli vyladění, sebevědomí, jistí a hlavně efektivní. „Chceme jít co nejdřív do vedení,“ zdůraznil obránce Pavel Kadeřábek.

Letenští musejí na trpaslíka z Kazachstánu, který je aktuálně až čtvrtým nejlepším týmem v zemi, pořádně zatlačit. Jinak budou z Evropy rychle venku, stejně jako před třemi lety, kdy s Priskem na lavici nezvládli odvetu s Vikingem Stavanger.

A tak místo na Vindahla směřuje pozornost na ofenzivní jména. Je otázka, v jakém složení Sparta naskočí v ofenzivním trojzubci. Priske zatím míchá jeho personálním obsazením. V prvních třech soutěžních utkáních vymyslel různá řešení. Velkou roli v tom hraje fakt, jestli zrovna využije Albiona Rrahmaniho.

Kosovský reprezentant může zahrát na levém křídle, nebo uprostřed. „Líbil se mi na obou pozicích,“ prohodil Priske na tiskové konferenci. „Záleží na konkrétním zápase, co v něm potřebujeme, a kteří hráči jsou k dispozici,“ odůvodnil dánský kouč Rrahmaniho využití.

Není stoprocentní, jestli Rrahmani bude proti Aktobe startovat v základní sestavě. Přesto se dá předpokládat, že v průběhu odvetného utkání naskočí na letenském stadionu do akce. První zápasy potvrdily, že Priske s ním i přes nedávné spekulace počítá.

V Jablonci (1:1) začal na lavici, ale od té doby nechyběl v úvodním výběru hráčů. Zatím naskočil do všech tří soutěžních zápasů a vstřelil jeden gól, prosadil se také v generálce proti švýcarskému celku Young Boys Bern (3:1). Takže už má dva.

„Naskočil do přípravy trochu později, protože měl reprezentační povinnosti a malé zranění. Proto mu chybí trochu fyzická kondice a intenzita v zápasech, ale jde správným směrem,“ líčil Priske. „Pracujeme s Albionem každý den, měli jsme s ním i taktické mítinky. Musím říct, že se posouvá. Odehrál dobré zápasy a vstřelil povedené góly,“ pokračoval dánský kouč.

Rrahmani přišel do Sparty na konci minulého srpna za víc než sto milionů korun. A kolem takového borce se logicky objeví očekávání, že se okamžitě stane stěžejním hráčem týmu, že začne dávat góly, že potáhne mužstvo k obhajobě titulu nebo zisku double.

Ovšem nic z toho se nestalo. Rrahmani byl na hraně kádru, v průběhu jarní části sezony měli přednost Jan Kuchta nebo Victor Olatunji. „Je fotbalově strašně dobrý, ale mám otazník, jestli se přizpůsobí tempu, aby opakoval dobré zápasy. Je vidět, že je technický, ale musí splnit fyzické nároky. To se zatím nepovedlo,“ uvedl expert deníku Sport a webu iSport David Kobylík.

Dokonce se v minulých měsících mluvilo o tom, že by kosovský útočník měl po konci minulého ročníku opustit Spartu. Udělat tlustou čáru za nepovedeným angažmá a restartovat se v Rumunsku, odkud přicházel jako obrovská hvězda.

„Ale já nad tím nepřemýšlel. Jasně, jednou jste dole, jednou nahoře. Musel jsem všechno vnímat racionálně. Bylo by mi líp, kdybych utekl? Ne. Musím bojovat, což neplatí jen o Spartě. Nenajdete tým, kde bych musel tvrdě makat. Minulý rok mi dal velkou lekci, abych se poučil a vyšel z toho silnější,“ řekl Rrahmani v nedávném rozhovoru pro server iDnes.cz.

Proto se momentálně soustředí na to, aby Spartě ukázal Rrahmaniho lepší verzi. „Cítím z něj, že se sám chce oproti minulé sezoně zlepšit,“ souhlasil Priske. A teď je i na něm, dánském trenérovi, jak Rrahmaniho využije.

Dřív ukázal, že Konferenční liga mu sedí. Za kosovské Ballkani dal v základní fázi evropské soutěže dohromady devět gólů v čtrnácti utkáních. To je slušná bilance. Aby ji mohl vylepšit, potřebuje se Spartou dostat přes Aktobe. Bude u toho? Měl by.

Ofenzivní trojzubec

Jablonec (1:1): Haraslín - Kuchta - Rrahmani

Aktobe (1:2): Haraslín - Rrahmani - Kuchta

Ml. Boleslav (3:2): Rrahmani - Kuchta - Preciado

Albion Rrahmani v nové sezoně

Zápasy: 3

3 V základní sestavě: 2

2 Odehrané minuty: 169

169 Góly: 1

1 Očekávané góly: 0,21

0,21 Asistence: 0

0 Očekávané asistence: 0,41

0,41 Střely/na branku: 4/2

4/2 Přihrávky/úspěšné: 41/30

41/30 Centry/úspěšné: 3/2

3/2 Driblinky/úspěšné: 5/2

5/2 Osobní souboje/úspěšné: 31/16

31/16 Osobní vzdušné souboje/úspěšné: 6/3

6/3 Zisky míče: 4

4 Ztráty míče: 23

