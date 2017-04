Kdo má dovést Plzeň k titulu? Horváth mě podpoří, věří povýšený Bečka

Poté, co se Plzeň rozhodla pro ukončení spolupráce s Romanem Pivarníkem, zvolila řešení z vlastních řad. Na pozici prvního trenéra povýšil Zdeněk Bečka. U týmu zůstává i Pavel Horváth, dosavadní asistent a trenér juniorky.

„Cítím obrovskou zodpovědnost, ale nové role se nebojím. Cílem i nadále zůstává obhajoba mistrovského titulu,“ prohlásil Bečka na klubových stránkách v prvním rozhovoru po jmenování do nové funkce.

Jeho úkolem bude zvednout hru týmu, který prahne po třetím mistrovském titulu po sobě. Plzeň se sice minimálně do pražského derby mezi Slavií a Spartou drží na čele tabulky, jenže zejména ofenziva týmu často drhla a výkony nebyly takové, jaké by si vedení klubu představovalo. Západočeši zápasy zvládali pomocí upachtěných výher, případně zachraňovali výsledky v samotných závěrech, jako to bylo v Karviné (3:2) nebo naposledy s Teplicemi (2:2).

BLOG: Jiná doba: Plzeň nemůže jen střídat trenéry, musí se změnit sama ČTĚTE ZDE »

„Musíme udělat tlustou čáru, začít od nuly a řádně se nachystat na zbývající ligové zápasy,“ vytyčil Bečka hlavní cíl do dalších týdnů. „Cítím jako svou velkou povinnost v této chvíli Viktorce pomoci a převzít odpovědnost,“ dodal kouč, který je s klubem dlouhá léta pevně spjatý.

Bečka ve Viktorii působil jako hráč, ještě před nástupem Pavla Vrby dělal u prvního týmu asistenta Stanislavu Levému. Působil také jako šéftrenér dorostu, na střídačku prvního týmu se v roli asistenta objevil poprvé v sezoně 2007/2008. Do Viktorie se vrátil po odchodu Pavla Vrby, tedy v zimě 2014.

Od té doby dělal asistenta všem trenérům, kteří na západě Čech působili – Dušanu Uhrinovi, Miroslavu Koubkovi, Karlu Krejčímu a naposledy i Romanu Pivarníkovi. Teď dostává největší šanci v roli prvního trenéra.

Bečka hodně spoléhá i na pomoc Pavla Horvátha. Plzeňské legendy, který zůstává v roli asistenta a na první tým bude mít dál velký vliv. „S Pavlem se známe dlouho, vím, co od něj mohu čekat a v čem mě může podpořit. Proto jsem chtěl, aby byl mým asistentem. Hlavní odpovědnost ale ponesu já a budu mít i poslední slovo, jinak to ani nejde,“ uvedl nový kouč.

Poprvé mužstvo povede v páteční ligové předehrávce v Hradci Králové. „Chceme a musíme tento zápas vyhrát. Nic jiného pro nás neexistuje. Cíl se nemění, chceme obhájit mistrovský titul,“ zdůraznil Bečka.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Plzeň remizovala s Teplicemi 2:2 a nabídla Slavii šanci vyšvihnout se zpět do čela tabulky, pokud by v derby porazila Spartu. Pro Viktorii byl bod ztrátou, ale i ziskem – ještě v 84. minutě prohrávala s výborně hrajícím soupeřem 0:2 a remízu vybojovala až díky drtivému závěrečnému tlaku.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Plzeň - Teplice 2:2. Domácí komicky chybovali, pak dotahovali • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Detailní záběr: Takhle Kopic se Zemanem zpackali roh a Teplice udeřily • VIDEO iSport TV