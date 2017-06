EURO mladíků, pak Sparta. U Plavšiče zbývají jen detaily, píší v Srbsku

V sobotu ředitel Sparty Adam Kotalík při rozhovoru pro Deník Sport hovořil o tom, že kádr letenských by měli doplnit ještě dva až tři hráči ze zahraničí. Prvním z nich by měl zřejmě být srbský šikula Srđan Plavšič z Crvene zvezdy Bělehrad. Třetí tým loňského ročníku ePojisteni.cz ligy by měl vyjít na 1,5 milionu euro (téměř 40 milionů korun).

Srbský internetový deník HotSport.rs uvedl, že kluby jsou mezi sebou již dohodnuty a přestupu brání už jen detaily. Konkrétně finální podoba platu. Srbský reprezentant do jednadvaceti let by měl následně podepsat na Letné tříletý kontrakt. Stal by se tak už šestou letní posilou pražské Sparty. Všech dosavadních pět příchodů (Čivič, Štetina, Dúbravka, Janko, Vukadinovič) byli cizinci a Srb Plavšič by měl na tento trend navázat.

Plavšič se v současné době připravuje se srbským výběrem na EURU do jednadvaceti let v Polsku. Proti Portugalsku dokonce odehrál celý druhý poločas, ale prohře 0:2 zabránit nedokázal.



Zajímavý na celém přestupu je fakt, že Plavšičovým agentem je bývalý hráč Sparty Igor Gluščević, který na Letné působil v sezoně 2003/2004.

Plavšič nejraději nastupuje na pravém křídle, kde by vytvořil konkurenci další letní posile - Vukadinu Vukadinovičovi, ale třeba i Tiémoko Konatému, jehož budoucnost v klubu je nejistá. Může však také hrát na podhrotu, kde v poslední sezóně často nastupoval.

Plavšič v minulé sezóně pomohl Crvene Zvezdě k druhému místu v srbské lize osmi góly a čtyřmi asistencemi.