Vítej doma! Baroš podepsal v Baníku roční smlouvu, odmítl i zahraničí

Už potřetí se fotbalový útočník Milan Baroš vrací do Baníku Ostrava, ze kterého vyrážel do velkého fotbalu. Pětatřicetiletý hráč, kterého chtěl udržet i Liberec a měl prý zajímavé zahraniční nabídky, podepsal na Bazalech roční smlouvu. „Vítej doma, legendo,“ uvedl Barošův návrat web Baníku, který se vrátil do nejvyšší české soutěže.

"To, že se Milan rozhodl pro Baník, je pro nás velká čest. Vnímáme ho jako neodmyslitelnou součást historie klubu a jsme opravdu velmi rádi, že ho tu znovu můžeme přivítat. I ve svém věku na jaře dokazoval, jak nesmírně přínosný a platný hráč je. Navíc je baníkovský patriot jako málokdo jiný," řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

Baroš se po dlouholeté úspěšné kariéře v cizině vrátil do Baníku už v roce 2013 a 2014, naposledy se však s klubem předloni v létě ještě za éry předchozího majitele Petra Šafarčíka nerozcházel v nejlepším. Šafarčík ale loni v lednu majoritní podíl prodal a se současným majitelem Václavem Brabcem se Baroš dohodl na třetím návratu.

"Tentokrát to rozhodování bylo trochu složitější kvůli tomu, že starší syn už začal chodit do školy a rodina se mnou nemůže jen tak odjet do Ostravy. Jinak si ale myslím, že o mém vztahu k Baníku nikdy nikdo nepochyboval. Jsem odhodlaný mu v těžké sezoně po návratu do ligy co nejvíce pomoct," řekl Baroš.

V Ostravě se sejde s dalším vigantickým rodákem Radimem Kučerou, který v červnu převzal mužstvo po trenérovi Vlastimilu Petrželovi. "Několikrát jsme si volali, ale ještě si spolu sedneme a dohodneme se na konkrétních věcech. Ale musím odmítnout spekulace, které se už objevily, že budu do Baníku dojíždět jen na předzápasové tréninky. To je naprostý nesmysl, takhle bych fungovat v první lize nemohl," řekl Baroš, který dosud za Ostravu, Mladou Boleslav a Liberec odehrál v nejvyšší soutěži 144 zápasů a dal 40 gólů.

Baroš je po olomouckém stoperovi Martinu Šindelářovi druhou novou posilou Baníku po návratu do nejvyšší soutěže.