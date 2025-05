Fotbalové přestupy ONLINE: Real potvrdil konec Ancelottiho, povede Brazílii

Do Sparty má namířeno Ivan Mensah z Banské Bystrice. Informoval o tom server inFotbal.cz. Jednadvacetiletý stoper z Ghany by měl začít ve druholigovém béčku a případně si říct o posun do prvního týmu. Jde o podobný případ jako Jakub Uhrinčať, kterého Letenští přivedli ze stejného klubu v lednu 2024. Dosud se do áčka neprosadil. Mensah odehrál v této sezoně 24 soutěžních zápasů, v nichž dal dva góly. V Banské Bystrici ho od půlky března trénoval František Straka.