Horečka sobotní noci: na Slavii, v Plzni i na Spartě to bude mít grády! Reklama na nadstavbu

Ideální herní formát pro ligovou soutěž neexistuje. Záleží na úhlu pohledu. Pro někoho je nejspravedlivější stará dobrá ligová tabulka, která se po 30 kolech sečte, podtrhne, vyhlásí se mistr a sestupující.

Ano, všechno je fér. Jenže také bývá třeba pět kol před koncem rozhodnuto o titulu a zbytek soutěže kvůli předčasnému vyvrcholení vyšumí do ztracena. Což se stalo například v sezoně 2000/2001.

Pětikolové finále dává přece jen jakous takous naději, že suverén svůj bodový polštář ve vzájemných zápasech s nejbližšími konkurenty prohospodaří.

Slavii se to letos nepřihodilo, protože byla skutečně jasně nejlepší a neponechala nic náhodě. Ovšem jindy si třeba musela počkat až téměř do konce. A kdyby třeba před šesti lety plzeňský Jan Kovařík v Edenu tři kola před koncem nenastřelil tyč, kdo ví, jak by to dopadlo…

Anketa Jste fanouškem nadstavbové části? Ano Ne

Hledání optimálního modelu se koneckonců nevyhne ani zemím, kde nadstavbu neznají. Letos namátkou ve Francii, kde byl Paris Saint-Germain jako mistr znám od 5. dubna. Zbytek sezony vypustil, a ačkoli do té doby nenašel přemožitele, za tři kola na přelomu dubna a května získal jen bod. Dost velká nuda.

Příznivci hokejového play off namítnou, že v extralize se z nejcennější trofeje raduje vítěz posledního zápasu sezony. To je jistě skvělé. Takový scénář připomíná filmový Hollywood.

Jenže se také stává, že tým, který s přehledem ovládl základní část, se do finále vůbec neprobojuje. A mistrem republiky je tak mužstvo, jež nasbíralo o 20 bodů méně. Jako letos na jaře.

Samozřejmě to není chyba formátu, ale v tomto konkrétním případě jen a jen Sparty. Té došel dech a nenavázala tak na své předešlé výkony.

Ale někdo by se právem mohl zeptat: A proč se tedy těch 52 kol hraje? Neměla by být odměněna stabilní výkonnost namísto načasování formy na poslední měsíc? K čemu ta půlroční námaha? Vždyť takhle stačí s odřenýma ušima projít do vyřazovací části. I naprostý nýmand, což byly v uplynulém ročníku Vítkovice, je schopen nasbírat 64 bodů (o 40 méně než vedoucí Sparta), obsadit 12. příčku a pak při troše štěstí projít až na vrchol. K tomu mimochodem potřebujete 15 výher.

Když slabší sahají po metách silných

Přitom bráno selským rozumem, takový outsider by měl přece hrát někde ve skupině o udržení a nikoli o medaile.

Už před měsícem jsem tu psal o návštěvnosti a sledovanosti. Ta by přece měla být hlavním měřítkem. Pokud diváky fotbalová nadstavba přitahuje, nemuseli bychom na ní nic měnit.

Zatím to v průměru na zápas vychází takto: Slavia 18 731 diváků, Plzeň 10 972, Ostrava 12 457, Jablonec 3415, Sparta 13 934, Olomouc 8039.

Tedy až na jabloneckou Střelnici, kam lidé bez ohledu na výsledky dlouhodobě nechodí a navíc tam minule byla příšerná zima, to jsou krásná čísla.

V sobotu je předpoklad dalších velkých návštěv, neboť v Edenu se bude předávat mistrovský pohár a na Letné a v Doosan Areně se hraje o jackpot.

Ve skupině o umístění, kde se hraje jen o čest a prestiž, je to pochopitelně méně, stejně jako dole o záchranu. Tam je to zase dáno částečně i tím, že pozice Českých Budějovic byla od začátku natolik specifická, že skupina dávno přišla o svůj hlavní náboj.

Jinak jsou ale statistiky dobré a z toho je potřeba vycházet. A pokud už někde přemýšlet o změně, zkusit jít například cestou, kterou navrhuje slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Nadstavba systémem doma-venku a tři nejlepší týmy proti sobě.

Proč ne? Dobrý nápad, který by svou gradací mohl vlastně tak trochu připomínat jednorázové turnaje. Aniž by tím devalvoval předchozí dlouhodobé snažení jednotlivých týmů.

Všechny přece nejvíc baví a zajímá, když se co nejčastěji utkává špička. Jde nám o kvalitu, ne o kvantitu.

Přemýšlejme, diskutujme a hledejme co nejlepší řešení pro fanoušky na stadionech i u televizních obrazovek.

Ale ještě předtím si společně užijme závěr tohoto ročníku. Bude to stát za to.

Autor je komentátorem Oneplay Sport