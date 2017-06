Poznar kývl Baníku i kvůli Barošovi: Já jako Koller? V Plzni se mi smáli

S Libercem se to táhlo, Brno s díky odmítl, mateřský Zlín o něj ve finále neprojevil dostatečný zájem. Takže nakonec Baník, který se vrací mezi elitu. „Z těch nabídek mi přišel nejsmysluplnější. Cítím, že bude v lize hladový. Dal jsem mu své první dva ligové góly, možná bych mu to měl vrátit,“ říká s úsměvem Tomáš Poznar, který by v Plzni pod Pavlem Vrbou těžko urval místo v základní sestavě. Zato v Ostravě by měl být zahrnut důvěrou. Vedle Milana Baroše.



Velkou roli tedy sehrálo, že je v týmu Milan Baroš...

„Rozhodně. Je to můj oblíbený hráč. Když jsem hrával ve druhé lize, přes Víťu Baránka jsem sehnal jeho baníkovský dres s věnováním. Dodnes ho mám doma, můžu mu ho přivézt. (úsměv) Vždycky se mi líbil Milanův vztah ke klubu, jeho styl hry a srdce. Nevím, co od vzájemné spolupráce čekat, ale mohla by být zajímavá. Chci být přínosem a třeba Milanovi na hřišti pomoct.“¨

Takové ostravské duo Koller–Baroš?

„Kluci v Plzni mají tyhle vtípky. S Kollerem to Milanovi klapalo, ale já jsem samozřejmě někde úplně jinde než Koller. S ním se nemůžu srovnávat.“

Znáte se blíž s Barošem?

„Jako protihráči jsme se jen pozdravili. Ale vždycky byl v pohodě, na nic si nehrál. Já jsem měl ve Zlíně skvělou spolupráci s Lukášem Železníkem. Pak už jsem takového parťáka nenašel. Anebo oni nenašli mě. Věřím, že to s Milanem může klapat. Chci se od něj naučit co nejvíc. Pořád jsem ve věku, kdy se můžu hodně učit a zvlášť od takového hráče. Může to pro mě být dobrá škola.“

Co víte o kouči Radimu Kučerovi?

„Bavili jsme se spolu. Nebojí se hrát na dva útočníky, ale možností je víc. Je velmi dobrý kamarád s Romanem Hubníkem, se kterým jsem byl v Plzni. Hubňa o něm říká, že ho naučil hrát fotbal. (úsměv) A jak vidíme, naučil ho to velmi dobře. Už jako hráč byl Kučera super člověk a to mu zůstalo. To vím i z jiných zdrojů, ptal jsem se na něho.“

Takže mu věříte?

„Já u trenérů hledám charakter a aby byli v pohodě. Tohle on splňuje. I trenérsky je velmi dobrý a roste.“

Řešil jste i to, jaké má klub fanoušky?

„Určitě, ti jsou neuvěřitelní. Je neskutečné, jak Baník podporují. Jako mladíček jsem působil ve Vítkovicích, ale byli jsme totálně podřadný klub. Celé město se bavilo jen o Baníku. Na jeho zápasy jsem chodil, takže chorály znám. Teď byl rok ve druhé lize, což vnímám jako takový trest za pár nezdarů. Dnes mi přijde jako čistý klub, který se zvedá.“

Proč jste nevzal Zlín, odkud jste prorazil do Plzně?

„Původně jsem tam chtěl jít, ale oni chtěli jen přestup a Plzeň trvala na hostování. Musím říct, že pak už ani zájem zlínského vedení nebyl.“

Co Liberec?

„Byl jsem v kontaktu s velmi dobrým trenérem Trpišovským. Ale tam to bylo komplikované, táhlo se to. Plzeň to chtěla mít vyřešené rychle.“

Trenér Vrba vás chce dál sledovat, nevzdal se vašich služeb. Je to pro vás pozitivní?

„V první řadě jsem hrozně rád, že jsem ho poznal. Vždy jsem ho bral jako našeho nejlepšího kouče. Jak vypadá v televizi, takový i je. Nehraje žádné divadlo. Je to dobrý chlap. Říkal, že mě nechce prodávat. Přeje si, abych pravidelně hrál. Říkal, že v Plzni bych to vytížení určitě neměl.“