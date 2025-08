Jiný Rrahmani. Kosovský střelec Sparty si zvyká na neobvyklé pozici, křídlo přijímá

V minulé sezoně se vyprofiloval jako pohárový střelec, v Mol Cupu i Lize mistrů slavil celkem pět zásahů, na což mu stačilo jedenáct startů. V nejvyšší soutěži se dostal na stejné numero - jenže na hřišti byl třiadvacetkrát.

Na začátku nového věku Briana Priskeho se Albion Rrahmani, více než stomilionový forvard Sparty, rozpaluje také v domácích kláních. Tři zápasy, dva góly, v neděli naprosto exkluzivní trefa v Pardubicích. A k tomu zářez proti Aktobe v odvetě předkola Konferenční ligy i poutavé výkony.

Sadílek: Má extrémní kvalitu

Co je za jeho změnou? Schopnosti (tedy ty ofenzivní) má vysoce oceňované, ale začíná být přizpůsobivý. Kosovan opakovaně ukázal, že je schopen nastoupit na křídle, nebo na desítce, jak krajním borců v trojzubci říká Priske.

„Jsem obecně spokojený, že naše desítky a ofenzivní hráči střílí branky. V Pardubicích to byl Albion a Šulo, ve čtvrtek proti Aktobe Kuchta a Birma. Ale důležité je i to, jakým způsobem nám pomáhají do defenzivy,“ oceňuje kouč.

Co za posunem stojí, nehodnotí, logicky, od Sparty si dal rok pauzu. „Nedovedu posoudit, jestli je Albion jiný, než byl na jaře. Vidím ho jako dobrého kluka, je disciplinovaný, profesionál,“ popisuje šéf.

Posun je však viditelný. Ani ne tolik v zakončení, ví se, že v něm je výjimečný. „Má to v noze, umí trefit branku,“ přikývne Priske.

Lukáš Sadílek, nestor týmu, jeden z kapitánů, který v Pardubicích dohrával po vystřídání Lukáše Haraslína s páskou, přitaká: „Je vždycky dobře, když ofenzivní hráč dává góly. Na Albionovi je vidět, že má sebevědomí. On tohle prostě má. Když vidím na tréninku, jak zakončuje… To je prostě extrémní kvalita, v podstatě když se dostane do jakékoli šance, tak je to gól. Střely umisťuje, jsou to rány.“

Překonává své vlastní xG

Je to tak, v Pardubicích skóroval ze své první šance, před ním selhali v možnostech Haraslín s Janem Kuchtou. Umění potvrzují i tvrdá data, Rrahmani je v sezoně na xG (očekávané góly) na hodnotě 0,27, přitom počítá dva úspěchy. To je známka úrovně, v překladu značí, že hráč dá víc gólů, než by vlastně měl.

Podobně na tom bývá Haraslín, také on „overperformuje“. Slovenský reprezentant v české lize zapsal za 105 zápasů 36 tref, xG má přitom 26,14… Rrahmani je na tom celkově podobně, v Česku má i s minulou sezonou sedm zásahů při xG 3,81. V Rumunsku a Kosovu, kde působil dříve, přitom metriku držel vyrovnanou se skutečným počtem nastřílených branek (41 vs. 41,22).

To jsme u první disciplíny. Druhou nakousne spoluhráč Sadílek: „Ještě do něj potřebujeme dostat trochu tvrdosti a bude to super.“

Ano, je to tak, jenže Rrahmani nikdy nebude Kuchta. Není tak odolný, zato přísně fotbalový, tedy velmi dobrý i v kombinaci či seskakování mezi řady. Kosovanova proměna je vidět, ale týká se i další, již zmíněné, záležitosti. Post devítky pevně drží pracant a spouštěč presinku Kuchta, Rrahmani by byl nejradši na jeho místě, ale konečně vidí, že je potřeba, aby byl variabilní.

„S trenérem jsme se dohodli, že na straně zápas třeba dohraju, ale budu začínat v centrální pozici. To mi vyhovuje víc,“ pronesl Kuchta v rozhovoru pro Nova Sport po odvetě s Aktobe.

Nutno říct, že nejen jemu, ale i celé Spartě. Rrahmani to - zdá se - pochopil, a to jde k duhu jemu i týmu.

Rrahmani v lize

2024/25

Zápasy: 23

Minuty: 1213

Góly: 5

Asistence: 2

XG/na zápas: 3,54/0,26

2025/26

Zápasy: 3

Minuty: 195

Góly: 2

Asistence: 0

XG/na zápas: 0,27/012