Nováček ze Zlína: Herně nenadchl, fanoušci mu spílali. Fotbalovost přijde, věří kouč

Hlavním strůjcem zlínského fotbalového vzkříšení je trenér Bronislav Červenka, který tým z Baťova města přebral v říjnu 2023 po Pavlu Vrbovi na posledním místě tabulky. Nevyhnutelný sestup sice neodvrátil, avšak o rok později místenku mezi elitou svému mančaftu zajistil znovu. Štempl k suverénnímu návratu dodal ve 27. kole Chance Národní Ligy v Dolním Benešově, dočasném azylu Opavy.

O patro výš se tentokrát vyšplhal jiný Zlín. Daleko bojovnější a odhodlanější. Odevzdanost je zakázaná, ostatně brzy padesátiletý kouč by ji ani nedopustil. Hlavním slovem, na které se klade důraz, je srdce.

Potvrdilo se to v Karviné, kde se Ševci dostali brzy do vedení díky šťastnému odrazu od Jiřího Fleišmana. Poté už ambiciózního soka, jenž v úvodním kole jasně přehrál Duklu a výborně si vedl i v Hradci Králové, do výraznější možnosti nepustil. Pro oko diváka to nebylo nic pěkného a záživného, účel ale světil prostředky. Zlín bral důležité tři body, ve Slezsku vyhrál 1:0.

„Vsadili jsme na důslednou defenzivu. Chtěli jsme vycházet do rychlých protiútoků, což nám ale v prvním poločase úplně nevycházelo. Až ve druhém, kdy se naše hra zlepšila, tam bylo víc kombinace a zklidnění,“ hodnotil Červenka. „Z Karviné bychom byli rádi za jakýkoliv bod, proto si toho vážím strašně moc. Jak se říká, vyrubali jsme tři.“

Měl pravdu, Zlín především rubal. V zápase předvedl 22 faulů a nakonec ani nepotřeboval vystřelit na bránu. Nebezpečnější směrem dopředu byl až v úplném závěru díky aktivnímu Kanuovi, to už však domácí hráli v deseti kvůli Singhatehově klukovině. „Úplně to stejné jsme měli se Slováckem, které u nás nevystřelilo na branku, a remizovali jsme s ním 1:1. Kolikrát vystřelila na branku Karviná?“ tázal se Červenka.

Dostál přiznává: Chtěli jsme to kouskovat

Stanislav Dostál zasahoval jednou, lehce jej prověřila jen nepříliš důrazná hlavička stopera Dávida Krčíka. „Na rovinu řeknu, že hezký fotbal to od nás nebyl, ale tak to prostě je,“ přiznal brankář. „My jsme jeli do Karviné s cílem bodovat za jakoukoliv cenu. Někomu se to bude líbit, někomu ne, ale od nás to byl účelný fotbal. Od čtvrté minuty jsme vedli, nemuseli jsme nikam spěchat, takže jsme to chtěli kouskovat a soupeři to znepříjemnit, což se nám prostě dařilo. Z jejich nervozity vyústila červená karta.“

Karvinským vadilo soupeřovo časté polehávání. Jen ve druhém poločase sudí Daniel Vokoun zastavil hru kvůli ležícím Matěji Koubkovi, Mariánu Pišojovi, Michalu Fukalovi či Stanislavu Petrutovi. „Hrajte tu fotbal,“ skandoval domácí kotel. „Plán byl pro nás jasný. Ať se to někomu líbí, nebo ne, nehráli jsme hezký fotbal, my to víme. Musíme tam dát víc kvality, ale každý tam nechal o to víc srdce,“ těšilo Dostála.

Krása zkrátka nikdy nerozhoduje, fotbal se hraje na body. Těch mají Zlínští po úvodních třech kolech už sedm, což znamená, že momentálně jsou na tom stejně jako Sparta, Slavia i Olomouc. Přehnanou euforii však Moravané krotí. „Já se začnu na tabulku dívat možná až po desátém kole. Teď to vůbec nemá smysl,“ uvedl čtyřiatřicetiletý gólman.

„Za těch sedm bodů jsem rád, pro mě je to nadstandard, ale je to teprve začátek,“ doplnil svého svěřence Červenka. „Musíme pokračovat v těchto poctivých výkonech a myslím si, že potom k nim přibyde i fotbalovost.“

Podobný scénář už zná z minulé sezony, kdy Zlín sice v úvodu druhé ligy vyhrával, herně se však rozjel až později. „Bylo to takové upracovanější, hodně zodpovědné a důsledné. Až pak jsme k tomu začali postupně přidávat fotbalovost a kvalitu. Někteří hráči ještě nejsou na vrcholu svých sil, protože nám přijeli pozdě a měli nějaké zdravotní problémy,“ doplnil bývalý trenér Kroměříže.