Další přestupová bomba? Slavia údajně jedná s kapitánem Zenitu Petrohrad

V Praze je v posledních desítkách hodin veselo. Sparta má před oficiálním oznámením příchodů Tala Ben Haima a Srdjana Plavšiče, naopak Slavia by měla v nejbližších dnech dotáhnout příchod Halila Altintopa, kterému skončila smlouva v Augsburgu. Turecký hráč by však nemusel být poslední zajímavou posilou, protože sešívaní už vyhlíží další úlovek – Dannyho ze Zenitu Petrohrad.

Sparta během léta nešetří a pozadu nezůstává ani Slavia. Zatímco příchod Halila Altintopa z Turecka už by měl být velmi blízko, zisk další posily by mohl nabrat v nejbližších dnech na obrátkách. V Edenu by podle informací iSport.cz rádi přivítali Dannyho, který po devíti letech končí v Zenitu Petrohrad.

Portugalský záložník má ve sbírce tři ruské tituly a přišel do Zenitu v roce 2008, kdy za něj Petrohrad zaplatil Dynamu Moskva 30 milionů eur (750 milionů korun).

Ofenzivní hráč byl tedy u toho, když společně s českým obráncem Radkem Šírlem ovládl Superpohár UEFA. Aby toho nebylo málo, byl to právě on, kdo vstřelil Manchesteru United gól na 2:0, který byl nakonec vítězný!



V uplynulé sezoně vynechal 33letý ofenzivní záložník podzimní část kvůli zranění, ale nakonec stihl s kapitánskou páskou odehrát dvanáct zápasů s bilancí čtyř gólů a jedné asistence. Celkově má na kontě 270 startů v ruské lize, 34 zápasů v Lize mistrů a 27 v Poháru UEFA či Evropské lize.

Do Slavie by však putoval jako volný hráč. Už teď je ale jasné, že HET ligu čeká v příští sezoně příval zahraničních hráčů, který ještě česká nejvyšší soutěž nezažila.

Úspěšnou premiéru si může odškrtnout. Jakub Jugas odehrál celý zápas při vítězství Slavie v přípravě nad Viktorií Žižkov 2:1. Pětadvacetiletý stoper patřil v minulém ročníku mezi nejlepší obránce ligy, se Zlínem vyhrál MOL Cup a vybojoval základní skupinu Evropské ligy. Tu už si s Moravany nezahraje, protože se bude pokoušet se „sešívanými" o postupu do Ligy mistrů. „Ale kluky pořád sleduji. Už ani nemají poličku na trofeje, budou si muset udělat novou," reagoval s úsměvem na včerejší vítězství Zlína v československém Superpoháru.

