Nálet hvězd řeší Podaný či Coufal: Kde sní o české lize? Nevzdáváme se!

Česká liga získává zvláštní punc. Tři dosavadní posily Slavie (Ruslan Rotan, Danny, Halil Altintop), k tomu sparťanská esa Mark Janko, Tal Ben Chaim a Srdjan Plavšič představují ohromnou kvalitu, zejména slávističtí hráči jsou ošlehaní těžkými boji na nejvyšší úrovni, dva z nich dokonce ve svých klubech plnili role kapitánů.

Ohromné posilování, jaké v české lize nemá obdoby, má své opodstatnění. Nový mistr s největší pravděpodobností postoupí přímo do Ligy mistrů, proto zejména dva pražské kluby uvolnily ohromné finance, aby nabušily kádry a pokusily se urvat vytoužený titul.

„Tak to vypadá, že Sparta a Slavia si letos budou hrát vlastní ligu. Ale my se nevzdáme,“ napsal na Twitter liberecký obránce Vladimír Coufal. „Teď už v podstatě v pořadí třetí Plzeň na přestupovém trhu pokulhává. A my všichni ostatní na to jen čumíme,“ přidal v rozhovoru pro Sport manažer Slovanu Liberec Jan Nezmar.

Zvučná jména, která se od nové sezony objeví na českých trávnících, pochopitelně vyvolávají velký ohlas. „Za pár let bude vyrůstat německý, francouzský nebo anglický klučina a jeho největším snem bude, zahrát si českou ligu,“ reagoval na sociální síti Lukáš Pokorný, nadějný obránce francouzského Montpellier, kam v lednu přestoupil z Liberce.

ANKETA

720p 360p REKLAMA Šilhavý o nových posilách: Všichni jsou hvězdy, ale zároveň skromní • VIDEO iSport TV

S humorem k obřímu posilování dvou největších českých klubů přistoupil Jakub Podaný. „Včera jsme s Milanem Škodou na naší „terasové“ schůzi probírali Adebayora. Uklidnil jsem ho, že kdyžtak může jít Milan k nám na hostování,“ napsal obránce Dukly v narážce na možné námluvy Slavie s někdejším útočníkem Arsenalu i Tottenhamu.

Přestupovou horečku na Twitteru komentuje Podaný velmi často. „Začínám mít pocit, že ten Mbappe by klidně mohl skončit i u nás v HET lize,“ vtipkoval. „A co Češi? Mají si kde hrát?“ připomněl hojné nakupování cizinců, kteří můžou zabrat místo českým plejerům.

Do ligy vstoupí hráčská kvalita, od které si pražské celky slibují zisk titulu a z něj pravděpodobně plynoucí přímou účast v základní skupině Ligy mistrů. Právě možnost zahrát si nejprestižnější klubovou soutěž v Evropě některé hvězdy do Prahy nalákala. Včetně Halila Altintopa, ceněného záložníka z bundesligového Augsburgu.

„Registroval, co se děje na Spartě, o tom jsme se také lehce bavili. Viděl, že koupili Marka Janka, kterého samozřejmě zná. Ví, že v Plzni je Andreas Ivanschitz. Jedná se o jména, která jsou v Evropě dost známá a nyní hrají v české lize. To ho jen utvrdilo, když ví, že liga má kvalitu. Navíc příští rok jde mistr přímo do základní skupiny Ligy mistrů, což je pro něj hodně zajímavé,“ popsal v rozhovoru pro iSport.cz český záložník Jan Morávek, který s Altintopem nastupoval v Německu.

Vcera jsme s Milanem Skodou na nasi "terasove" schuzi probirali Adebayora. Uklidnil jsem ho, ze kdyztak muze jit Milan k nam na hostovani... — Jakub Podaný (@Pod_Y33) 28. června 2017

Za pár let bude vyrůstat německý, francouzský nebo anglický klučina a jeho největším snem bude, zahrát si českou ligu😂🔝 #kvalitastoupá 🙌🏻💪🏻🔝 — Lukáš Pokorný (@PokornyLukas) 28. června 2017

No tak to vypadá že Sparta a Slavia si letos budou hrát vlastní ligu 😂😂 ale my se nevzdáme 😂🔵⚪️#zaposilujakonasrozpocet#kupsikohochces#jedem — Vláďa Coufal (@Coufi5) 27. června 2017

720p 360p REKLAMA Uragán v Edenu! Slavia oznámila příchod tří hvězdných cizinců • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Čtyřbrankový Řezníček po premiéře za Plzeň: Góly se ode mě čekají • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Vukadinovič: Vím, že Sparta musí vyhrávat. Na tlak jsem připravený • VIDEO iSport TV