Rosický je velký dříč, chválil Stramaccioni. Hrát ale ještě nebude

Sotva v pondělí dorazili, už italský trenér zavelel k tréninku. Díky dvou a půl hodinovému cestování z Prahy měli sparťané výjimečně pouze jednu tréninkovou jednotku. Po zbytek týdne ale dostávali do těla. Až do pátku jim realizační štáb ordinoval dvoufázové tréninky a vůbec je nešetřil.

„Důraz na fyzickou kondici a prvky crossfitu děláme především proto, abychom zapracovali na charakteru hráčů a jejich mentální síle. Náš trénink je založen na několika důležitých bodech a fitness stránka je jeho součástí,“ vysvětloval uplynulý program ve Františkových Lázních sparťanský trenér.

Ještě v pátek ráno měli Lafata a spol. intervalové běhy, odpoledne se však neslo v mírnějším režimu. „Byl to velmi náročný týden, ale přežili jsme to a snad z toho budeme v průběhu sezony těžit,“ pronesl obránce Michal Kadlec ohledně tvrdých tréninků, než se se spoluhráči přesunuli na vedlejší hřiště místního stadionu.

Na něm hráči utvořili několik partiček a hráli kolektivní hry, kterých se například zúčastnili i Stramaccioniho asistenti Radoslav Kováč a Omar Danesi. Právě s Kováčem byl v týmu i srbský nováček Srdjan Plavšič, který se k mužstvu v pátek připojil a první trénink s novými spoluhráči stihl až odpoledne. Další zahraniční posila Tal Ben Chaim se zapojí v pondělí.

„Tlačím na to opravdu hodně, aby tým byl kompletní, co nejdříve. Je to pro mě důležité. Čekají nás totiž náročná předkola v Evropské lize, a proto chci mít kádr pohromadě co nejrychleji to půjde,“

Jen v posilovně však zůstala čtveřice Rosický, Vácha, Néstor a Sáček. Těch se nohejbal a další míčové hry netýkaly. Jak je na tom případný návrat Tomáše Rosického do plného zatížení? „Je to velký dříč, pracuje velmi tvrdě, ale nikdo, tím spíš já, bychom nechtěli uspěchat jeho zapojení do tréninku a přípravy s týmem. To, aby se vrátil, je pro nás velmi důležité, ale nebudeme na to spěchat,“ uvedl Stramaccioni.

První přípravný, který Sparta odehraje v sobotu od 11 hodin proti Karlovým Varům (ONLINE na iSport.cz) se tak Rosického týkat ještě nebude. Letenská ikona by se k týmu měla připojit později.