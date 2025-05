Kouč Vyškova před baráží: Dukla je nejtěžší soupeř. Hráči do Příbrami? O žádném nevím

Bude to střet dvou trenérských světů. Fotbalový vědátor Jan Kameník (43) vyzve v baráži (ve středu v Drnovicích a v neděli v Praze) „starého“ praktika Petra Radu. „Uznávám ho. Má velký kredit za to, co v kariéře dokázal,“ říká kouč Vyškova, jenž zkusí se svým týmem připravit Duklu o nejvyšší soutěž a otevřít do ní dveře Příbrami, kam se klub po sezoně stěhuje. Bez hráčů a bez Kameníka, jenž si jako asistent Michala Bílka u reprezentace U21 hledá novou práci. Podle informací webu iSport by mohla klapnout dohoda s jedním druholigovým týmem z Moravy.

Ve středu se naposledy představíte na stadionu v Drnovicích. Přepadne vás nostalgie?

„Na pondělním tréninku už se z mé strany trošku nostalgie projevila. Na druhou stranu, bereme to jako fakt. Jsem rád, že jsme ještě jednou přivezli do Drnovic ligový mančaft. Doufám, že loučení s fanoušky, kteří nás celou sezonu podporovali, bude důstojné.“

Nevím o jediném hráči, který by od vás mířil do Příbrami. Vy ano?

„Zatím taky o žádném nevím… Jsou kluci, kteří mají k novému angažmá blízko. Další o něm jednají. Vedení dělá vše pro to, aby jim pomohlo. Probíhá proces, který nevnáší do týmu úplnou pohodu a klid. Ale je to realita, se kterou se musíme smířit.“

Znamená konec amerických majitelů z Blue Crow Sports Group v klubu také to, že už z jejich agentury nebudou přicházet do Česka zajímaví mladí hráči?

„Nemyslím, že by to tak bylo. Podle posledních informací, které mám, je pro ně český trh zajímavý. Nějako aktivitu tady Blue Crow podle mě bude mít.“

Duklu vidím jako vysokého favorita

Jakou má Vyškov v baráži motivaci, když klub na profi scéně po sezoně končí?

„Hrajeme o týmový úspěch. Během jarní části se u nás vytvořila velmi dobrá parta, hráči mají k sobě blízko. Radují se z každého úspěchu. Váží si času, která mohou strávit spolu a dají do toho všichni všechno. Po zápase