Slavia si smlsla na Žilině. Rotaň běhá jako mladíček, říká Šilhavý

V souboji posledních mistrů české a slovenské ligy si Slavia smlsla na Žilině 4:0. Co vám zápas ukázal?

„Zápasem proti Žilině nám začali soupeři zvučnějších jmen a kvality. Žilina loni vyhrála ligu o několik bodů. Je to nesmírně organizovaný tým, mladí, běhaví a hodně nebezpeční kluci. Myslím si, že způsob hry, kterým jsme proti nim hráli, jim moc neseděl. Nakonec jsme se dostali i k tomu, v čem jsme silní, a to je produktivita.“

Úvod zápasu ale nebyl od Slavie úplně dobrý.

„Dostali jsme se do vedení v podstatě druhou střelou na bránu, možná ani ne. Postupně jejich nadšení odcházelo a my se dostávali více do hry. Ve druhém poločase jsme přidali další góly a už jsme to měli otevřené, už tam bylo hodně změn a chyběla kvalita. Myslím si, že první poločas ukázal, že ta organizace hry je u nás důležitá. Ještě nemáme kompletní kádr, čekáme ještě na ty, co byli reprezentovat i včetně posil Dannyho a Halila Altintopa, takže věřím tomu, že se už příští týden všichni sejdeme a začneme pracovat dohromady.“

Dbal jste na hráče, aby byl výkon úplně jiný než při bezbrankové remíze proti Českým Budějovicím?

„Samozřejmě, protože tam to nebylo dobré. Měli jsme nohy v betonu, ale stejně ani ta kvalita nebyla, takže jsme jednoznačně chtěli, aby byl výkon mnohem lepší. Výkon roste i se soupeřem. Teď nás čeká v krátké době za sebou další těžký zápas, hned v úterý Celtic. Věřím tomu, že si ve druhém poločase někteří hráči oddychli, takže budou mít dostatek sil, aby předvedli dobrý výkon i na domácím hřišti proti Celticu.“

Měl zápas proti Žilině pro vás větší vypovídající hodnotu než předchozí dvě utkání proti druholigovým týmům?

„Ty dva zápasy, co jsme hráli proti Žižkovu a Českým Budějovicím, byly na úvod přípravy. Hráli jsme s týmy, aniž bych je nějak podceňoval, naší druhé ligy, takže se to víceméně neslo v takovém tréninkovém rytmu. Zápas proti Žilině už považuji za tu pravou přípravu s kvalitním soupeřem na krásném hřišti v Chomutově. Přijeli za námi fanoušci, což se pak hraje také úplně jinak. A co mi to ukázalo? Každý zápas, každý trénink, si hráči říkají o své místo na slunci a tenhle zápas nebyl výjimkou. Taky jsme si z toho vzali spoustu, to si teď necháme projít hlavou, ale nic zásadního, co by mělo vybočovat, tam nebylo.“

Ruslan Rotaň, posila z Dněpropetrovsku, se ve třetím zápase trefil už podruhé. Jak jste zatím s jeho výkony spokojený?

„Už jsem to říkal několikrát. Ruslan je s námi od začátku, poctivě pracuje a to, že má obrovskou herní kvalitu, jsme věděli. Spíš šlo o to, abychom věděli, jak je na tom kondičně, ale vidíte sami, že běhá jako mladíček a když tam přidá ještě tu kvalitu, ať už produktivitu nebo finální přihrávky z rohových kopů nebo standardek, tak to bude jedině dobře. Přišel nakonec jako posila, tak je to pro nás dobře.“

Ve čtvrtek se k týmu připojila i další posila, turecký záložník Halil Altintop. Jak na vás zapůsobil?

„Zatím byl na dvou trénincích. Je to kvalitní hráč, taky odehrál 10 sezon v Bundeslize. Teď to musíme sladit dohromady, aby to fungovalo, ale jak už jsem řekl v týdnu na tiskovce, všichni jsou to charakterní kluci, týmoví hráči, kteří zapadnou do našeho týmu. Věřím, že už proti Celticu nastoupí Halil alespoň na část utkání.“

Jak to vypadá s připojením dalších hráčů do přípravy po prodloužené reprezentační pauze? Nastoupí někdo už proti Celticu?

„Obávám se, že nikdo. Bohužel svalové zranění má Jan Sýkora, ten bude chybět delší dobu. Jaromír Zmrhal by se měl připojit v průběhu příštího týdne, ale na Celtic to asi ještě nebude. Takže víceméně to bude stejný kádr, co byl proti Žilině.“

Co říkáte na výkon Jana Laštůvky? Proti Žilině vytáhl famózní zákrok, když už se zdálo, že Žilině nebrání nic ve skórování.

„Laštůvka byl výborný. Velmi dobrý výkon, výborná organizace z brány. Při jedné šanci soupeře nás podržel. Byl velmi jistý.“

Bude to tedy adekvátní náhrada za Jiřího Pavlenku?

„Nechci to takhle spojovat. Jirka využil šance, klub mu to umožnil, kontrakt byl pro klub výhodný. Bavili jsme se o tom dlouho. Nakonec Jirka je rád, že mu Slavia pomohla, dostala ho na vyšší úroveň, než byl. My jsme si zajistili tuhle náhradu. Moc dobře jsme věděli, kdo je Honza Laštůvka a ten to výborným výkonem proti Žilině jen potvrdil.“

Co případné odchody? Spekuluje se, že na hostování odejdou Jasmin Ščuk a Mick van Buren.

„To nebudu komentovat. Zatím jsou tady a uvidíme, co bude dál. Teď tady není vedení, ani pan Krob ani pan Tvrdík, takže až se vrátí, tak se o tom pobavíme.“

Sledujete také posilování Sparty?

„Tak po očku.“ (usmívá se)

Myslíte, že zahraniční posily výrazně pozvednou českou ligu?

„Pro diváky bude hodně lákavé, aby přišli do hlediště a viděli tyhle hráče. V minulosti to nebylo moc zvykem, maximálně se vrátil někdo z kluků jako Karel Poborský nebo Šmíca (Vladimír Šmicer), ale tyhle hvězdy nebo slavná jména, která sem chodí a mají něco za sebou, to tady ještě nebylo. Věřím tomu, že lidi budou na stadiony chodit a pro všechny to bude jenom dobře. Pro fotbal, pro hráče i pro diváky a celkovou atmosféru.“

