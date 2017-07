Hušbauer o Slavii: Je to tu skoro na jedenáctku středních záložníků

Znáte ten pocit, když nastoupíte do přeplněného autobusu? Přesně tak to nyní vypadá ve středu záložní řady Slavie. Záložník Josef Hušbauer, který patřil k oporám v mistrovské sezoně, vnímá, že se konkurence po příchodu Dannyho, Halila Altintopa a Ruslana Rotaně na těchto pozdících extrémně zvýšila. Bere to ale jako nezbytnost, pokud se tým chce posunout v další sezoně ještě výš. „Kvalitu všichni mají,“ řekl Hušbauer po remíze 0:0 v přípravném utkání se Celtikem Glasgow.

Klubový šéf Jaroslav Tvrdík přesto nedávno prohlásil, že spolu s Milanem Škodou a Simonem Delim máte patřit k ose týmu.

„To se poslouchá dobře, je to majitel, má nějaké představy. Všechno ale leží na hřišti a rozhoduje trenér, a pokud se mu nebudu zdát ideální, tak se nedá nic dělat.“

Zrovna ve středu zálohy je nyní velkých jmen spousta…

„Je nás tady celkem dost na ten post. A to ještě příjde i Ngadeu, vrátí se Souček, je to skoro na jedenáctku středních záložníků. Trenérovi moc nezávidím, je to velká konkurence, ale jestli chceme hrát nejvýš, tak se nedá nic dělat. Na druhou stranu když se někdo zraní, nebo bude bez formy, má trenér kam sáhnout a bude k dispozici také kvalitní hráč.“

Nalákají diváky nové hvězdy? Na přípravu proti Celtiku jich přišlo přes 10 tisíc…

„Návštěva byla velmi dobrá. To jsme ani nečekali, tolik lidí občas nepřišlo ani na ligu, fanouškům patří velký dík. Uvidíme, jak se noví kluci prosadí a jak se nám bude dařit, to je asi základ.“

Jak si zvykají nové tváře v týmu?

„Rotaň je s námi od začátku, už trochu zapadá do naší hry, Altintop je tu dva, tři dny, ještě to chce čas, abychom si sedli. S Dannym nebude také problém, kvalitu všichni mají.“

Jaký dojem jste si odnesl z utkání se Celtikem?

„Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že jsou silní na míči a to se potvrdilo. My chtěli hrát z bloku a nepustit je tam, což se nám celkem dařilo. Neměli extra šance, ale je vidět, že my jsme teprve v půlce přípravy a ještě si tolik nevěříme. Těch ztrát tam bylo dost.“

Celtic můžete potkat ve 3. předkole Ligy mistrů. Brali byste ho jako soupeře po této zkoušce?

„Kdybychom na ně narazili, plus minus víme, jak se na ně připravit. Musíme se ale zlepšit na míči. Oni to měli jako generálku na předkolo, my ještě nemáme takovou lehkost. Kvalita tam ale bude asi trochu jiná, hrají každou rok Ligu mistrů.“

