Stramaccioni proti Ingolstadtu zkoušel mladíky: Akademie Sparty je špičková

Dopředu avizoval, že dá proti Ingolstadtu prostor hlavně mladíkům. Jak řekl, tak taky udělal. Trenér Andrea Stramaccionu poslal do čtvrtého přípravného utkání Sparty hodně improvizovanou sestavu, s konečným smírem 2:2 netajil spokojenost. „Po vystrašeném začátku jsme začali hrát fotbal. Byl to dobrý výkon,“ hodnotil italský stratég.

Do utkání jste poslal netradiční sestavu. Jak jste byl s výkonem spokojený?

„Byl to pro nás dobrý test, protože jsem se rozhodl využít hodně mladých hráčů. Chtěl jsem si je vyzkoušet, byla to pro ně dobrá šance. Navíc nás brzy čeká další zápas, nechtěl jsem nic riskovat. Proto jsme se rozhodli zátěž rozdělit.“

Bylo pro vás těžké mužstvo složit?

„Ani ne. V tréninku všichni hráči pracují dobře, zápasy jsou součástí přípravy. Jsme rádi, že mohl odehrát 25 minut Janko, Kadlec zvládl téměř celý duel. Nabíráme postupně kondici a čekáme, až budeme mít všechny hráče k dispozici. Pak můžeme stavět tým, který mám v hlavě.“

Jak hodnotíte výkon mladíků?

„Mám velkou radost. Byla to pro ně velká šance, proti týmu, který hrál ještě v minulé sezoně bundesligu. Ze začátku působili trochu vystrašeně, ale postupně jsme začali hrát fotbal, podali dobrý výkon.“

Zaujal vás konkrétně někdo z nich?

„Piško je jedním z hráčů, který byl na hostování, vypadal připraveněji. Ale mladí hráči ukázali velice dobré dovednosti, hlavně ve středu pole. Akademie Sparty je na špičkové úrovni, to se potvrdilo.“

Jak vážné je zranění Vukadina Vukadinoviče?

„To je jediná špatná zpráva. Bohužel dostal ránu do kotníku, má to nateklé. Musíme počkat čtyřiadvacet hodin, abychom viděli, jak na tom přesně je.“