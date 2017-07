V Liberci to před rokem klapalo. Rád bych na to navázal, říká Pulkrab

V příští sezoně budete hostovat ve Slovanu Liberec. Jak se vám spolupracuje s trenérem Trpišovským, který vám dal jako první šanci v lize?

"To byl samozřejmě velký důvod, proč zrovna Liberec. Trenér mě zná, já znám jeho a všechny ostatní lidi v realizačním týmu. Trenér ví, co ode mě čekat a když jsem tu před rokem končil, tak to klapalo. Byl bych tedy rád, kdybych na to navázal."

Jak se těšíte na spolupráci s dalšími sparťany hostujícími v Liberci? Myslíte, že je šance, že se budete s Filipem Havelkou a Jiřím Kulhánkem potkávat všichni tři v základní sestavě?

"Šance tam určitě je. Záleží jenom na nás. A bylo by určitě super, kdybychom si všichni tři mohli připsat co nejvíce startů."

I když budete v Liberci působit už podruhé, chybí vám v něčem Praha a Sparta?

"Z Liberce je to do Prahy krásně na dojezd, v tom problém není. A právě proto, že jsem tady už bydlel, nepřicházím do cizího města. Cítím se tady dobře."

Ale většinu letní přípravy jste absolvoval ve Spartě. Kdybyste měl porovnat přístup nového trenéra Stramaccioniho a jeho realizačního týmu oproti třeba Liberci nebo dalším trenérům, které jste zažil ve Spartě. V čem je to jiné?

"Jsou tam trochu odlišné prvky a cvičení a rozdíl je v počtu členů realizačního týmu."

Co říkáte na Marca Janka? Pochytil jste od něj za tu chvíli něco? Bude podle vás pro Spartu posilou?

"Marc Janko má za sebou velkou kariéru. Všude kde byl, střílel spousty gólů. To on prostě umí. Já jsem si s ním bohužel moc nezatrénoval, jelikož byl po nemoci, tak se do tréninku zapojoval méně. Myslím si, že góly střílet zkratka umí, a tak muže být Spartě hodně prospěšný."

Ve čtvrtek začíná v Praze CEE CUP. Je podle vás ideální příležitostí pro české mládežnické týmy změřit síly se zahraniční konkurencí v rámci přípravy? Pomohly vám nabyté zkušenosti třeba i v zápasech Evropské ligy se Spartou?

"Je to parádní příležitost zahrát si proti zahraničním týmům. Je to důraznější a techničtější než dorostenecká liga, ale pořád je to dorostenecký fotbal a do toho dospělého má pořád dost daleko. Řekl bych, že zápasy proti vyspělejším světovým týmům jsou takovým mezikrokem mezi juniorským a dospělým fotbalem."

Jako kapitán jste dovedl Spartu k vítězství na CEE Cupu 2015. Proč se to povedlo?

"Hodně hráčů hrálo ten turnaj už podruhé kvůli tomu, že jsme zůstávali jako starší ročník další rok v devatenáctce a doplnili nás hráči o rok mladší. A byli jsme asi i cílevědomější v tom, že jsme chtěli CEE Cup vyhrát a nastartovat se tak do sezony."

Na co z dvou ročníků CEE Cupu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte?

"Na prvním turnaji jsem toho ani moc neodehrál kvůli předchozím reprezentačním povinnostem. Vzpomínám tedy hlavně na ten druhý a tam určitě hattrick proti Záhřebu, díky kterému jsme postoupili ze skupiny. A pak také na dva góly v semifinále proti Sarajevu, které byly hodně důležité. A pak samozřejmě ten pocit, když jsme to zvládli a celý turnaj vyhráli."

VIDEO | Podívejte se na góly, které dal Pulkrab při prvním hostování v Liberci

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mladá Boleslav - Liberec: Gól! Liberec jde do vedení, trefil se Pulkrab • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Zlín: Matěj Pulkrab a jeho prudká hlavička po centru z levé strany 2:2 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Zlín: Matěj Pulkrab vyrovnává po hezké individuální akci na 1:1 přízemní ranou • VIDEO iSport TV