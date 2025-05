SESTŘIH: Cesta za medailí začala vítězně. Češi udolali na MS v malém fotbale Argentinu

Úspěšný vstup do mistrovství světa v malém fotbale si připsala česká reprezentace. V ázerbájdžánském Baku porazila houževnatou Argentinu 2:1 a přiblížila se k postupu ze skupiny. „Je jedno, jakým stylem jsme k výhře přišli, důležité jsou pro nás tři body a můžeme jít s čistou hlavou do dalšího zápasu,“ radoval se útočník Ondřej Paděra, který duel rozhodl.

Oproti šampionátu z roku 2017, kdy Češi rozstříleli Argentinu 10:0, šlo tentokrát o mnohem náročnější bitvu. Jihoamerický celek dorazil dobře připravený a favorizovanému výběru kouče Patrika Levčíka kladl odpor až do úplného konce. „Vítězství si moc ceníme. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde pro nás na úvod o přijatelného soupeře, ale Argentina na nás byla výborně připravená,“ přiznal střelec Paděra, který byl i členem zlatého týmu v roce 2017.

Češi se dostali do vedení ve 23. minutě, když si po tlaku mužů v červeném vstřelil vlastní gól Guillermo Faidutti. Ten však svou chybu odčinil – v 35. minutě se trefil na opačné straně hřiště a srovnal stav.

Netrvalo ale dlouho a Česko znovu vedlo. Už po třech minutách se prosadil kdo jiný než Ondřej Paděra, historicky nejlepší střelec národního týmu. Po přihrávce Bohumíra Doubravského zachoval klid a poslal míč do sítě.

„Z mé branky mám samozřejmě velkou radost. Přiletěli jsme sem ale udělat úspěch jako tým. Ne sbírat individuální ocenění. To, že se mi podařilo utkání rozhodnout, mě samozřejmě moc těší a je to super i z hlediska sebevědomí do dalších zápasů. Mnohem důležitější ale pro mě je, že moje branka nás dovedla k vítězství a úspěšnému vstupu do šampionátu,“ říkal skromně boskovický kanonýr.

Před turnajem český tým považoval Argentinu za velkou neznámou, protože se s jihoamerickým soupeřem od již zmíněného střetu ze zlatého mistrovství v roce 2017 nepotkal. Oproti tehdejšímu klání byli tentokrát modro-bílí výrazně lépe připravení na konfrontaci s jedním z favoritů turnaje.

„Neřekl bych, že by nás Argentina něčím zaskočila. Jde o jihoamerický tým, takže jsme věděli, že budou individuálně technicky skvěle vybavení, ale na druhou stranu jsme si byli vědomi, že bychom zase my měli být lépe takticky připravení. Očekávali jsme těžký zápas, což se potvrdilo, a všichni jsme rádi, že to skončilo se šťastným koncem pro nás,“ ulevilo se Paděrovi.

Ve druhém zápase naší skupiny G porazila Gruzie tým Spojených arabských emirátů 2:0. Do druhého utkání na šampionátu nastoupí Češi v sobotu od 20:00, kdy změří síly právě s mužstvem Spojených arabských emirátů. Skupinu uzavřou v pondělí zápasem proti Gruzii. Obě klání divákům nabídne vysílání ČT sport plus.