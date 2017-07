Pazdera ve Zlíně končí! Jeho chování Páníka zarazilo. Van Kessel nepřijde

Ve fotbalovém Zlíně rozhodli rázně: Obránce Lukáš Pazdera (30), jenž se stane od ledna hráčem Baníku Ostrava, si už ve svém mateřském klubu nekopne. „Do kádru se nevrátí,“ potvrdili dnes sportovní manažer Zdeněk Grygera a kouč Bohumil Páník souhlasně přikývl. Jednání očekávaného kapitána je zklamalo. „Tohle se nedělá, obrovsky mě to zarazilo,“ ucedil trenér, jenž měl s Pazderou dlouho nadstandardní vztah. „Je to absolutní profesionál,“ řekl.

Jeho verdikt o změně dresu, který přišel pár dní před rozjezdem soutěže, nikdo v klubu za těchto okolností nečekal. „V neděli mi říkal, že má jednání s Baníkem. Reagoval jsem, že je to v pohodě,“ popisoval Páník. „Ale v pondělí měl mluvit se Zlínem. Byli jsme domluvení, že s rozhodnutím počká. Vytvořil jsem tlak na vedení, aby zůstal, bral jsem ho jako klíčového hráče a kapitána. Chtěl jsem, aby se mu vytvořily adekvátní podmínky. Takové, jaké mu nabídl Baník,“ dodal.

Jenže zkušený bek nepočkal a podepsal Baníku ihned. Zlín ostrouhal, na závěrečnou schůzku vůbec nedošlo. „Kdyby se rozhodl pro Baník v úterý, nikdo by proti tomu absolutně nic nenamítal,“ uvedl kouč. „Beru to tak, že si vybral jiného partnera. Naše cesty se musí rozejít. Nejlepší bude, když dojde co nejdříve k přestupu,“ uvedl Grygera. „Na jeho post mám tři, možná čtyři hráče,“ podotkl Páník. Novým kapitánem bude jeden z dvojice Tomáš Janíček-Petr Jiráček. Volba proběhne v pátek.

Zlínu zároveň krachlo jednání s nizozemským útočníkem Ginem van Kesselem ze Slavie. „Naše představy byly úplně jiné,“ přiznal Grygera po schůzce s hráčovým otcem, jenž mu zároveň dělá manažera.