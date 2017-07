Rosického emotivní návrat na Spartě. Máme málo dobrých náznaků, tvrdil

Skoro po roce se představil v české fotbalové HET lize. Hvězdný Tomáš Rosický po vleklých zraněních zažil v neděli večer obnovenou premiéru v dresu Sparty. Za ohlušujícího potlesku nastoupil proti Bohemians v 71. minutě. Výhry se ale s týmem nedočkal a po utkání byl zklamaný. „Zatím to vůbec není dobrý. Jsou tam náznaky, kdy to vypadá velice dobře, ale je jich málo,“ nebál se zkušený záložník kritiky po remíze 1:1.

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Bohemians: Letná na nohou! Rosický jde na plac, střídá Ben Chaima VŠECHNA VIDEA ZDE

Co s vámi udělal návrat na hřiště po tak dlouhé době?

„Z tohohle pohledu šlo o nádherné přivítání, bylo to emotivní. Lidi si ode mě zaslouží poděkování. Mohl to být pro Spartu nádherný večer, Lafi dal 200. ligový gól, ale ve finále to je tím výsledkem úplně zkažený. Nutno říct, že si Bohemka asi ten bod zasloužila, protože hrála dobře.“

Kdy se rozhodlo, že půjdete do zápasu?

„V sobotu.“

Jak se cítíte zdravotně, je to stoprocentní?

„Stoprocentní to nemůže být, protože stále něco doháním. Ale je to dost dobrý na to, abych začal být použitelný.“

Můžete být na čtvrtek už připravený do základní sestavy?

„Strašně těžké předjímat, raději se k tomu nebudu vyjadřovat.“

Jak jste vnímal hlasy fanoušků, že už se na hřiště nepodíváte?

„Z mého pohledu jsou dva diametrálně odlišné světy a to ten internetový a normální. Kdekoliv se objevím, tak jsou lidi strašně příjemní a hodní. Návrat mi naopak hodně přejí a chtějí, abych bojoval dál. Je důležité, z jakého úhlu pohledu na to koukáte. Já si beru ten pozitivní.“

720p 360p REKLAMA Sparta - Bohemians: Letná na nohou! Rosický jde na plac, střídá Ben Chaima • VIDEO iSport TV

Proč jste nedotáhli zápas do vítězného konce?

„Úplně jsme vyklidili pozice. Vůbec jsme nepodrželi balon, bylo to nahoru dolů. V téhle fázi, když máme na klíčových pozicích zkušené hráče, musíme to uhrát mnohem líp. Koledovali jsme si o to, Bohemka si to zasloužila.“

Není to tím, že tým ještě není kompaktní?

„Zásah je samozřejmě obrovský, to se projeví u každého mančaftu. Nemáme v týmu žádné zajíce, jsou to všechno zkušení kluci. Zatím to vůbec není dobrý. Jsou tam náznaky, kdy to vypadá velice dobře, ale je jich málo. Hned ve čtvrtek máme další důležitý zápas. Musí to být diametrálně odlišný výkon, než jsme odehráli tam.“

Velmi dobře se jevil Tal Ben Chaim, nejdražší posila v historii ligy. Líbil se vám jeho výkon?

„Je na něm vidět, že si s balonem rozumí, má tam dobré věci. Ale bylo toho málo, stejně jako u ostatních, protože to ve finále nestačí. Je to dobrý hráč, ale musí přidat jako my všichni.“

720p 360p <p dir="ltr"><span>Sparta se proti Bohemians výsledkově nezahojila po prohře s Crvenou zvezdou Bělehrad. Letenští sice brzy vedli po proměněné penaltě Davida Lafaty, navíc se na hřiště znovu dostal Tomáš Rosický. Letenští ale v závěru nepochopitelně polevili a v 88. minutě pustili k dorážce Michala Šmída. Ten vyrovnal na 1:1.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Sparta - Bohemians 1:1. Hosté srovnali v závěru, hrál Rosický • VIDEO iSport TV