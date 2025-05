Pelta a Kratochvílová do vězení! Reakce bosse Jablonce. Kdy nastoupí k výkonu trestu?

Téměř osm let trvající kauza se chýlí ke konci. Vrchní soud v Praze ve středu zamítl odvolání v případu Simona Kratochvílové a bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, které Městský soud v předchozích dvou rozsudcích uznal v loňském roce vinným v kauze přerozdělování státních dotací. Odvolací soud potvrdil Peltovi za zmanipulování sportovních dotací trest vězení v délce pět a půl roku, Kratochvílová půjde za mříže na šest let. Oba odsouzení se ještě mohou dovolat k Nejvyššímu soudu, dovolání ale nemá odkladný účinek.

Dopoledne byl Miroslav Pelta v dobré náladě, o jedné z pauz během středečního líčení házel vtipné historky v rozpravě s několika novináři a jeho právníky. „Jsem přesvědčený o své nevině,“ sdělil ráno před vstupem do soudní budovy.

Jenže odpolední verdikt Vrchního soudu v Praze polil šéfa Jablonce a Simonu Kratochvílovou, někdejší náměstkyni ministryně školství, studenou vodou. Soudce Milan Štejr potvrdil rozhodnutí Městského soudu a zamítl odvolání obžalovaných. Pelta odešel s trestem pět a půl roku, Kratochvílová dokonce se šesti.

Verdikt je pravomocný, tudíž oba už se nemohou vyhnout nástupu do vězení a výkonu trestu. Bezprostředně po opuštění soudní síně nechtěl nikdo mluvit o tom, kdy reálně proběhne termín nástupu, jaký vliv to bude mít na rodiny odsouzených a v případě Pelty i na prvoligový Jablonec, kterému dlouhé roky šéfuje a se kterým se radoval z velmi dobré sezony.

Jak to může vypadat v praxi? Přibližně do měsíce přijde písemné vyhotovení usnesení soudu. Někdy se stává, že rovnou s tím přijde oznámení o nástupu výkonu trestu. To bývá tak do dvou týdnů. Je možné požádat o odklad výkonu trestu o dva měsíce, kterému se většinou vyhoví.

Šok pro obžalované

Advokáti podají ihned dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek, a potáhnou to přes absolutní nesoulad současného verdiktu s předchozím verdiktem odvolacího soudu, byť s jiným soudcem.

Peltu s Kratochvílovou verdikt úplně zmrazil. „Neříkám na to nic, poradíme se s právníky,“ sdělil Pelta, když v obležení kamer a fotoaparátů opouštěl soudní síň. „Pochopitelně nejsem nadšený.“ Velmi rychle zmizel z budovy, stejně jako jeho zástupci.

„Myslíme si, že to není spravedlivé rozhodnutí, budeme zvažovat další právní kroky,“ uvedl Petr Toman, jeden z advokátů Kratochvílové. „Připravení jsme na to nebyli, Byli jsme přesvědčení o tom, že argumenty, které přednášíme, jsou správné. Vycházeli jsme také z předchozího právního názoru odvolacího soudu. Věřili jsme, že ty naše argumenty jsou natolik silné, že rozhodnutí Městského soudu bude minimálně vráceno,“ přiznal Toman.

Celý spor probíhá už od listopadu 2021, v kauze se řeší události z roku 2017, tedy osm let stará záležitost. Tehdejší náměstkyně ministryně školství Kratochvílová měla ve spolupráci s Peltou ovlivňovat přerozdělování investičních dotací ve výši 176 milionů. Jako důkazy mají mimo jiné sloužit odposlechy z pražského bytu na Senovážném náměstí, kde se Pelta s Kratochvílovou scházeli.

Pravomocný verdikt je pro obžalované šokem, v předchozích dvou případech, kdy Vrchní soud řešil jejich odvolání, se celý spor vrátil k projednání zpět k Městskému soudu, který naopak už dvakrát Peltu s Kratochvílovou odsoudil.

„Vrchní soud nesdílí názor obhajoby, že by Městský soud nerespektoval jeho pokyny. V odůvodnění rozsudku hodnotil důkazy jednotlivě i v souvislostech a své závěry přesvědčivě vysvětlil,“ sdělil ve středu odpoledne při odůvodnění svého verdiktu soudce Štejr, jenž na Vrchním soudu převzal sledovaný případ.

Kratochvílové, tehdejší náměstkyni ministryně školství Kateřiny Valachové, navrhl státní zástupce Ondřej Trčka šest let ve věznici s ostrahou a dva miliony pokuty, Pelta čelil hrozbě 5,5 let vězení a pěti milionové pokutě.

Působím vyrovnaně, ale mám v sobě mrak

Advokáti obžalovaných trvali na tom, že od situace z loňského září, kdy Vrchní soud kauzu podruhé vrátil s některými připomínkami k Městskému soudu, se situace nezměnila.

„Soud prvního stupně v zásadních otázkách nerespektuje Vrchní soud, to způsobuje nezákonnost napadeného rozsudku,“ prohlásil Bronislav Šerák, jeden z Peltových zástupců. „Městský soud bez ohledu na odůvodnění Odvolacího (Vrchního) soudu se opakuje, je přesvědčený, že důkazy obstarány státním zástupcem jsou dostačující a skutek je jasně popsaný. V tomhle se motáme,“ přidal Toman, zástupce Kratochvílové.

S tím logicky nesouhlasil státní zástupce Trčka, který dokonce navrhoval tresty zpřísnit – pro Peltu šest a pět milionů pokutu, pro Kratochvílovou šest a půl let. S tím ale u soudu vyšší instance neuspěl.

„Uložené tresty považuji za nepřiměřeně mírné vzhledem k jejich závažnosti. Tresty jsou při samé spodní hranici, takto by měly být posuzovány méně závazné trestné činy,“ uvedl během líčení a nesouhlasil s tím, že na nezákonnou činnost Pelty s Kratochvílovou nejsou důkazy.

Celý soudní spor byl pro Kratochvílovou obrovským psychickým náporem. „Navenek působím vyrovnaně, ale mám v sobě mrak, který mě uvnitř sžírá,“ řekla během své dopolední emotivní závěrečné řeči. „Osobní i pracovní život se mi zcela změnil, co bylo před osmi lety, už dávno není. Nechodím na společenské, sportovní akce, jsem doma a starám se o rodinu,“ odkázala na svůj soukromý život, který většinu času tráví nedaleko Brna.