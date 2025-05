Suchopárek o nominaci U21: Takhle nabitý kádr jsme ještě neměli. Co rozhodlo pro Vechetu?

Pár překvapení se v nominaci Jana Suchopárka na přípravný kemp před mistrovstvím Evropy do 21 možná našlo, ale zkušený trenér měl dle svých slov o 18 z 20 hráčů do pole jasno už delší dobu. Výběr navíc velkých změn už zřejmě nepozná, po kempu by jej měl opustit jen jeden z brankářů. Zřejmě to největší dilema? Boj mezi mladými ostrostřelci Filipem Vechetou a Matyášem Vojtou. „Filip do týmu patří,“ řekl o autorovi třinácti ligových branek Suchopárek.

Jak vznikala nominace na přípravný kemp?

„Je v ní 24 hráčů a v závěrečné nominaci jich je 23, máme čtyři brankáře a pojedou tři. Je to z různých důvodů – například tréninkových, nebo s ohledem na nějaké menší zdravotní problémy. Někteří kluci ještě hrají poslední utkání, například Kryštof Daněk nastupuje v play-off rakouské ligy a bude hrát ještě 1. června. Pro ně bude program ještě trochu jiný, ale gró a taktické věci, co potřebujeme udělat, budou na kempu splněné.“

Jeden z gólmanů tedy po kempu odjede… Ale počítáte s tím, že jedničkou bude Lukáš Horníček, že?

„Bude, jednoznačně. I v kvalifikaci potvrdil kvalitu. Na začátku cyklu za Bragu sice nehrál pravidelně, ale teď je jasnou jedničkou v klubu, který bude hrát evropské poháry. Mluví se o něm jako o perspektivním hráči nejen v Portugalsku, je o něj zájem i v Evropě. Pro nás bylo důležité, jak dokázal naše mužstvo podržet v klíčových momentech. Díky tomu jsme se dostali na mistrovství Evropy a sem na tiskovku.“ (usmívá se)

Naopak jedou jen tři útočníci. Jak těžké bylo vybírat mezi Filipem Vechetou a Matyášem Vojtou a co rozhodlo?

„Jasná dvojka jsou Václav Sejk a Daniel Fila. Pak se to odráželo od březnového srazu. Tam byl Matyáš s námi, s tou variantou jsme počítali delší dobu. Museli jsme myslet na nějaké rozestavení, chtěli jsme k nim jednoho vyššího útočníka – Vojtu nebo Vechetu. Filip nebyl před březnovým srazem ve velké formě, ale těsně před jeho začátkem začal dávat góly jak na běžícím pásu. Sraz jsme měli v pondělí a on dal v sobotu hattrick. Pak měl sérii asi sedmi nebo osmi branek, je jedním z nejlepších střelců ligy. Byl s námi od začátku cyklu a řekl bych, že k nám patří. Matyáš byl jednou z alternativ. Nebylo to pro něj jednoduché, jeho forma se trochu svezla i s formou Mladé Boleslavi. Tam úplně nepřesvědčil. Ale je to hráč, který je v případě nutnosti prvním náhradníkem.“

Co byste řekl k nováčkům v kádru?

„Máme tam dva a není to tím, že jsou oba Honzové jako já. Podávali v poslední době perfektní výkony. Prvním je Jan Koutný, který podává skvělé výkony v Sigmě a byl jedním ze základních kamenů jejího úspěchu. Dalším je Jan Paluska, stoper, který nastupoval v Plzni zleva i zprava. I v konkurenci, která v klubu je, ukázal, že má kvalitu.“

Matěj Šín nakonec jede s vámi. Co rozhodlo o tom, že se vrátil z áčka do jednadvacítky?

„S Ivanem Haškem jsme ohledně Matěje byli domluveni na březnovém srazu. Je to levonohý hráč s kvalitou do útočné fáze, měl šanci se dostat do základní sestavy a nakonec i na část utkání naskočil. Pro náš tým se ale postupem času v klíčovém momentu stal hráčem, který splňoval naše předpoklady. Do našeho kádru patřil určitě i v březnu. Pravděpodobnost, že by nastoupil v červnu za A-tým, velká nebyla, a tak jsme se domluvili takhle.“

Měli jste kromě útočníků velké dilema ještě u nějakých dalších jmen?

„U osmnácti hráčů do pole z dvaceti jsme měli prakticky jasno. V kvalifikaci se stávalo, že se nám někteří zranili na poslední chvíli, takže to snad nezakřiknu. Musím říct, že takhle nabitý kádr jsme asi ještě neměli, ačkoliv jsme zaznamenali dvě velké ztráty. Jednou je zraněný Jaroslav Harušťák a pak Matěj Jurásek, který je po operaci tříselné kýly. Na minulém šampionátu jsme se přesvědčili o tom, jak je potřebné mít silnou lavičku. V tom ohledu máme mnohem silnější tým, než naposledy.“

Co situace na levém beku, kam jste nenominovali Alberta Labíka? Znamená to, že tam počítáte s Martinem Suchomelem a případně Karlem Spáčilem, který na tomto postu za Hradec párkrát naskočil?

(směje se) „Mohl byste to trénovat. Je to přesně, jak jste řekl. Máme samozřejmě i další alternativy, nemusíme hrát na wingbeky. Poslední zápasy nám napovídaly. Ale řekl jste to prakticky do puntíku.“

Někteří hráči, kteří neměli v Česku vytížení, se přesunuli do zahraničí. S jakými obavami, jak se tam prosadí, jste je sledoval? Například Václav Sejk, Daniel Fila, Filip Prebsl…

„Začátek neměli jednoduchý, ani jeden z nich. Ale postupem času si vytvořili velice silnou pozici. Všichni kromě Filipa Prebsla si mohou říct, že to byl správný krok. Třeba Famalicao navíc dodá na mistrovství Evropy snad nejvíc hráčů – Finy, Portugalce, Španěla… a my tam máme Vencu. Nevoláme si s nimi každý týden, ale třeba s Vencou jsme byli pověrčiví a psal jsem mu před každým zápasem. Do té doby, než prohráli.“ (směje se)

Mění se pro vás něco s ohledem na to, že půjde o vrchol vašeho angažmá u reprezentace do 21 let? Bude motivace ještě vyšší?

„Nic se nemění, motivace je vždy nejvyšší. I minule jsme chtěli podat co nejlepší výkon, ale nepovedlo se to. Věřím, že klíčové momenty, které nás čekají, zvládneme lépe než předloni. Poučili jsme se z toho, nebo alespoň já.“