Hašek vzal i nováčka Zorvana: Vytváří šance, má čísla. Hložek půjde ještě nahoru

Co očekáváte od nováčka Zorvana, který má za sebou povedenou sezonu se Sigmou?

„Nominovali jsme ho nejen na základě úspěchu Olomouce, ale především díky jeho současné formě. Dřív byl mezi náhradníky, teď se dostal do finálního výběru. Umí připravit gólové šance, má čísla a v Olomouci mu fungovala spolupráce s Klimentem. Věřím, že mu to bude fungovat i s našimi útočníky.“

Třeba s Vasilem Kušejem? Dostal se do formy, na jaře dal deset gólů.

„Vasil Kušej byl v nároďáku, i když nehrál nějaké zápasy, věřili jsme od začátku, že má kvalitu. Teď to prokazuje na nejvyšší úrovni. Jeho typologie není úplně česká, může vývoj zápasu změnit, je to gamechanger.“

Adam Hložek je zpátky po zranění. Sledoval jste, jak se vrací do zápasového rytmu?

„Jsem rád, že můžeme mluvit o jeho pozitivní formě. Byli jsme se na něj podívat v Hoffenheimu, je fyzicky připravený. Naskakuje sice na hrotu jako devítka, což je pro něj složitější, ale vypořádává se s tím. Půjde ještě nahoru.“

Matěje Šína jste přenechal jednadvacítce. Jak jste o něm přemýšlel?

„S Honzou Suchopárkem máme kanceláře naproti sobě, takže spolu o tom mluvíme. Matěj neměl v áčku takové vytížení a teď je prostor, aby v kariéře udělal další posun. Rozhodli jsme se podle mě dobře, bude mít větší vytížení, což je dobré pro jeho růst. Je to v budoucnu hráč pro áčko.“

Antonín Kinský je mezi náhradníky, prý se bude připravovat s Tottenhamem. Domluvili jste se s ním?

„Je v častém kontaktu s trenéry brankářů, mluvil jsem s ním taky. Je připravený kdykoliv nastoupit za áčko. Pokud nám někdo z gólmanů vypadne, je připravený naskočit.“

Prozradíte, kdo bude jedničkou v následujících dvou zápasech?

„Mám o tom jasno, ale neřeknu to do médií. Nejdřív se to musejí dozvědět hráči.“

Hráči už mají po sezoně, jde proto o komplikovaný termín pro národní tým?

„Je to hodně složitý termín, protože někdo má týden pauzu, někdo tři. Je to však stejné pro všechny týmy. Cením si toho, že nikdo z hráčů nedomítl pozvánku. Za to jsem rád.“

Potěšilo vás, že Slavia dala volno na odpočinek oporám týmu, jakými jsou Jindřich Staněk, Lukáš Provod, Tomáš Chorý, Jan Bořil, Tomáš Holeš a David Douděra?

„Myslím, že nám to pomůže. Dnes byli na tréninku a jsou ready, hlavně mají chuť. Když je vidím a mluvím s nimi, uvědomují si, o co hrajeme, protože na mistrovství světa jsme nebyli dvacet let.“

Jaká je síla soupeřů Černé Hory a Chorvatska?

„O tom vypovídají výsledky. Když jsem viděl, jak Chorvaté hráli s Francií, která přes ně přelezla jen tak tak. Je to soupeř z top světové pětky. A Černá Hora má za sebou velmi dobré výsledky, je to nepříjemné mužstvo, které má velkou individuální i týmovou kvalitu.“