Kouč Hašek po remíze na Spartě: Situaci jim tady vůbec nezávidím

Na Spartě to moc dobře zná, na Letné několik let působil jako hráč i jako trenér. Ale v úvodním kole nového ročníku HET ligy přijel Martin Hašek jako kouč Bohemians. S výkonem svých svěřenců musel být spokojený. „Klokani“ favorita zaskočili a v závěru utkání se po brance Michala Šmída zaslouženě dočkali vyrovnání na konečných 1:1. „Cítili jsme velkou šanci uspět, jeli jsme sem vyhrát,“ prozradil kouč po utkání.

Sparta se proti Bohemians výsledkově nezahojila po prohře s Crvenou zvezdou Bělehrad. Letenští sice brzy vedli po proměněné penaltě Davida Lafaty, navíc se na hřiště znovu dostal Tomáš Rosický. Letenští ale v závěru nepochopitelně polevili a v 88. minutě pustili k dorážce Michala Šmída. Ten vyrovnal na 1:1.

Věřil jste, že byste mohli proti týmu nabitému posilami uspět?

„Cítili jsme velkou šanci. Sparta po obrovských změnách na nás působila nesehraně, bez organizace. Utkání v Bělehradu náš odhad upevnilo. Spoléhali jsme i na to, že by diváci případným povzbuzováním do negace mohli domácím situaci ještě ztížit. Penalta v 15. minutě, kterou jsme udělali hloupě, nám plány překazila. Nicméně jsme dokázali rychlými protiútoky zlobit. V poločase jsme hráčům řekli, že výkon je dobrý a že budeme odměněni, což se stalo.“

Hráčům jste slíbil za vítězství opékání špekáčků. Bude odměna i za remízu?

„Za bod o špekáčcích řeč nebyla, ale s kluky z realizáku se poradíme. Já budu prosazovat názor, že bychom si každý mohli jeden opéct i za bod.“

Velmi dobrý výkon podal v útoku Benjamin Tetteh. Jak vypadá jeho zdravotní stav?

„Benjamin nebyl na utkání úplně kondičně připravený. Nastoupil až v generálce, kde vydržel asi 60 minut a pak odjel pro víza. Bohužel musel pryč v úterý a ve středu, když mohl trochu dotrénovat. Zvažovali jsme, jestli ho nevyužít jako žolíka, ale viděli jsme i za tu chvilku jeho velkou sílu. Myslím si, že sparťanská obrana z něj měla velký respekt. Prostě jsme ho nemohli o poločase vystřídat, protože nemá natrénováno. Teď si to zpětně po jeho zranění kotníku vyčítám. Až bude plně k dispozici, bude velkou silou pro Bohemians.“

Sparta - Bohemians: Vyrovnáno! Dostálovu střelu Dúbravka jen vyrazil, Šmíd dal na 1:1

Před utkáním se mluvilo o Michalu Šmídovi jako velkém specialistovi na pražská S. Spartě už dal za Bohemians třetí gól. Jak si to vysvětlujete?

„Fakt je, když se na ten gól znovu podíváte, tak uvidíte, že Michal za ním prostě jde. To je otázka vnitřního nastavení. Už při první velké šanci hrál velkou roli. Domácí nedobíhali, my jsme šli za gólem. Ač je Michal stoper, tak si pro branku došel a byl odměněný.“

Prostředí na Spartě dobře znáte. Jak hodnotíte velké změny, které se tu během léta odehrály?

„Předně bych se chtěl bavit o Bohemce, nechci se vyjadřovat ke Spartě. Obecně je jasné, že situace je klidnější, když se začne dobrými výsledky. Pevně věřím, že Sparta zvládne ve čtvrtek odvetu v Evropské lize. Tím se může všechno zásadně uklidnit. Ve druhém případě do toho začnete střílet hlavně vy, novináři. Situaci jim tady vůbec nezávidím, když se do toho vžiju, tak mě bolí břicho.“

