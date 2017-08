Uhrin vyřadil Stronatiho. Uloví ho Baník, nebo zůstane v Boleslavi?

Je tohle konec hostování Patrizia Stronatiho v Mladé Boleslavi? Dvaadvacetiletý stoper si pod vedením sportovního manažera Dušana Uhrina mladšího ve středočeském klubu zatím moc nezahrál, dokonce byl přeřazen do mladoboleslavské juniorky. Důvod? Podle informací deníku Sport projevil zájem vrátit se do Austrie Vídeň, jíž patří. Spekulovalo se také o tom, že by raději než v Boleslavi pokračoval v Baníku.

Informaci o tom, že Patrizio Stronati je přeřazen do mladoboleslavské juniorky, vypustil do světa Dušan Uhrin po utkání Mladé Boleslavi se Sigmou Olomouc, které Středočeši prohráli 1:2. Víc záležitost nekomentoval. Takže není jasné, jak dlouho v ní stoper, jenž je v Mladé Boleslavi na hostování z Austrie Vídeň, bude muset setrvat.

Stronati přišel do Mladé Boleslavi na hostování začátkem roku, za trenéra Martina Svědíka byl stabilním členem základní sestavy. Po příchodu Dušana Uhrina, jenž z pozice sportovního manažera převzal i Svědíkovy kompetence hlavního trenéra, se Stronatiho situace změnila. Také proto, že mladý stoper na začátku sezony poněkud bojoval se stabilitou výkonnosti. Odehrál první pohárový duel a tím skončil. Důvěru od té doby nedostal.

Podle kuloárních informací svou pozici těžko nesl a měl Uhrinovi sdělit, že by v Boleslavi pokračovat nechtěl. Mezitím se začalo spekulovat také o tom, že by mohl hostování v klubu ukončit a odejít do Baníku. Načež přišlo přeřazení do juniorky. Proč? Naštvala Uhrina hráčova neochota poprat se o místo v sestavě? Nebo se manažer dozvěděl o údajném zájmu Baníku?

„Platí, co řekl pan Uhrin. Tedy to, že Patrizio Stronati byl přeřazen do juniorky. Pan Uhrin důvod neuvedl a já k tomu tím pádem nemám v této chvíli co dodat,“ řekl Jiří Koros, mladoboleslavský mluvčí.

720p 360p <p dir="ltr"><span>V prvním kole HET ligy přijela do Mladé Boleslavi Olomouc, která se po roce vrátila do nejvyšší soutěže. Domácí chtěli navázat na dobré výkony z evropských pohárů, to se jim ale nepodařilo. Po prvním poločase vedla Olomouc 2:0 díky dvěma zásahům Šimona Falty, v závěru utkání sice Nikolaj Komličenko snížil na 1:2, otočit zápas se ale Mladé Boleslavi nepodařilo a 3 body za vítězství putovaly do Olomouce. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 1:2. Nováček slaví, rozhodly Faltovy góly • VIDEO iSport TV

V Ostravě se ještě před pátečním utkáním v Brně nahlas mluvilo o tom, že klub chce doplnit kádr ještě o jednoho, možná o dva stopery. Jedním z nich je Alexander Azackij, třiadvacetiletý ukrajinský stoper se zkušenostmi z Dynama Kyjev, který už v Ostravě je a vše nejspíše směřuje k podpisu smlouvy.

Tím druhým měl být podle všeho právě Stronati, ačkoli jeho jméno nahlas nikdo nevyslovil. Václav Brabec, majitel Baníku, včera zájem ostravského klubu o hráče popřel.

„Nevím o tom, že by měl jít k nám. Pokud vím, je hráčem Austrie, hostuje v Mladé Boleslavi a nemám žádné informace o tom, že by se to mělo změnit,“ řekl včera Brabec Sportu.

Také Stronati deklaroval zájem v Mladé Boleslavi zůstat. „Chci se poprat o návrat do týmu. I do základní sestavy,“ řekl včera stručně. Podobně zareagoval i Václav Svěrkoš, hráčův agent.

„Patrizio je mladý hráč, možná na něj dolehla určitá momentální situace. Ale sám ví, co je pro něj v této chvíli nejlepší. To znamená být v mužstvu, které hraje evropské poháry a dělat všechno pro to, aby se i v tak ambiciózním týmu prosadil,“ řekl Svěrkoš.

„Jedině tohle je správný způsob, jak se dopracovat k úspěchu. A Patrizio to ví. Jeho hostování v Mladé Boleslavi trvá do konce roku a nic se na tom nemění,“ dodal ještě Stronatiho manažer.

Boleslav čeká ve čtvrtek odvetný duel třetího předkola Evropské ligy proti albánskému Skënderbeu Korcë. Je velmi pravděpodobné, že se tento zápas obejde bez Stronatiho účasti. Pak přijde na řadu těžký ligový duel se Spartou.