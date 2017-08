Stoch jde do Slavie! Upsal se na dva roky, v Edenu už byl na tribuně

Slavia měla o Stocha zájem už v zimním transferovém období, k příchodu 27letého záložníka ale nakonec nedošlo. Tehdy turecký klub požadoval 2,5 milionu euro (65 milionů korun). V létě podle informací Sportu po zájemcích chtěl sumu dva miliony eur (56 milionů korun), včetně bonusů. „Sešívaní“ v aktuálním přestupním termínu obnovili jednání a došli s Fenerbahce k dohodě.

„Nabídek bylo více, ze Španělska, Francie, Ruska i blízkého východu. Miroslav ale chtěl jít hlavně do Slavie, i díky šanci zahrát si Ligu mistrů," řekl na tiskové konferenci hráčův agent Milan Lednický.

To znímil také samotný hráč. "Chci pomoci k obhajobě titulu a je velká šance, že se můžeme dostat do Ligy mistrů. Já jsem hlavní fázi ještě nehrál a pevně věřím, že by se to tento rok mohlo podařit," uvedl Stoch. "Česká liga je mi blízká, sledoval jsem ji často přes internet nebo v televizi. Chci pomoci Slavii a abych i já byl spokojený sám se sebou," dodal.

Stoch do Fenerbahce přišel už v roce 2010, v lednu 2013 dostal cenu Ference Puskáse za gól roku. V sezoně 2014/2015 získal titul s arabským Al-Ainem, do Fenerbahce se vrátil v červnu 2015. Aktuální smlouvu v klubu má do konce sezony. Poslední rok ale v klubu prakticky nenastupoval, také proto nemá s přestupem do Slavie problém, turecké mužstvo chtěl opustit.

Slovenský záložník patří mezi rychlostní typy fotbalistů, zároveň ale měl v minulosti problémy s disciplínou i výkyvy výkonnosti.

