Předplatné

ONLINE: Úleva pro Dynamo, konec čekání na výhru! Porazilo Žižkov. Hraje Zbrojovka

Fotbalisté Českých Budějovic po téměř roce ukončili čekání na soutěžní výhru
Fotbalisté Českých Budějovic po téměř roce ukončili čekání na soutěžní výhruZdroj: x.com
Chukwudi Igbokwe rozhodl o výhře Budějovic na Žižkově
České Budějovice po roce a čtvrt vyhrály ligový zápas
Jiří Skalák se snaží odvrátit míč před vlastní bránou
4
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Předlouhé trápení je u konce. Fotbalisté Českých Budějovic v 6. kole Chance Národní Ligy vyhráli 1:0 nad Žižkovem a připsali si první výhru v sezoně. Čekání na soutěžní triumf ale pro Dynamo bylo ještě delší. Naposledy se Jihočeši radovali z vítězství v MOL Cupu proti Příbrami 25. září 2024. O zisku třech bodů na hřišti Pražanů se postaral nigerijský útočník Chukwudi Igbokwe už ve 4. minutě zápasu. Čtyřzápasový program dne uzavře mimo jiné souboj Zbrojovky s Prostějovem. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

Nigerijský útočník se v úvodu prosadil po rychlém brejku a přesné přízemní střele k tyči sám před brankářem. Připsal si první gól v dresu Dynama. Hosté hlavně v druhém poločase mohli náskok pojistit, ale pokazili nejméně tři přečíslení.

V závěru Jihočeši náskok s vypětím sil udrželi a dočkali se první soutěžní výhry po jarní sestupu z nejvyšší soutěže, kde za celý minulý ročník nezvítězili. S pěti body poskočili na 10. místo neúplné tabulky. Žižkov doma poprvé v sezoně ztratil a je pátý.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
--Tipsport2.233.123.15Detail
LIVE
--Tipsport1.215.6912.3Detail
LIVE
--Tipsport3.973.611.8Detail
#TýmZVRPSkóreB
1Brno541016:513
2Ústí540113:612
3Opava53209:411
4Baník B431011:410
5Žižkov63129:710
6Slavia B530211:69
7Táborsko53029:69
8Jihlava52127:67
9Sparta B52032:76
10Č. Budějovice61234:135
11Vlašim51137:84
12Prostějov51135:64
13Chrudim41127:94
14Artis41124:114
15Příbram51045:133
16Kroměříž40043:110
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů