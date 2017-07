Opava vyhlásila cíl: Chceme do první ligy! Vadí jí ale budoucí baráž

Vybojovat si postup do první ligy! S takovým jasně formulovaným cílem hodlají do nové sezony vstoupit fotbalisté druholigové Opavy. Marek Hájek, předseda klubového představenstva, si dokonce myslí, že Opava má na dlouhou dobu poslední šanci reálně se o takovou metu ucházet. Od sezony 2018/19 totiž začne platit nový hrací model, který kromě jiného určuje, že z druhé do první ligy bude příště přímo postupovat jen jeden tým. Další dva se budou muset utkat v baráži se dvěma prvoligovými soupeři.